Incumplimiento, principal enemigo de la Constitución: SCJN

Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió que a 101 años de su promulgación el principal enemigo de la Constitución es su incumplimiento.

"Se ha afirmado que el país nada en ríos de ilegalidad. No es sólo que las autoridades no hagan cumplir las leyes. Es que los ciudadanos tampoco están dispuestos a acatarlas", asentó al participar en la ceremonia oficial por el Aniversario de la Carta Magna.

Ante el presidente Enrique Peña Nieto, los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Edgar Romo y Ernesto Cordero, la mayoría de los gobernadores e integrantes del gabinete estableció:

"Las reglas, las normas que rigen todo nuestro actuar derivan de la Constitución, faltar el respeto a cualquier ley o norma jurídica por no obedecerla, es faltar a la Constitución misma, es provocar el desorden, es mentir a la sociedad, es permitir que se haga abuso del poder legal o de facto, es creer que en la corrupción o el engaño se puede tener paz.

"Por ello, no es posible pensar que vamos a triunfar sobre la injusticia y la corrupción si no se tiene claro que el respeto a la ley es el respeto a nosotros mismos. Los procesos de consolidación de la democracia, en sí mismos, no prometen nada a nadie, pero exigen mucho a todos", estableció.

En el Teatro de la República, Aguilar Morales puso énfasis en que se debe cumplir la Constitución para vivir en paz y para combatir la corrupción; para erradicar la violencia en contra de la mujer; para garantizar el interés superior de la niñez y para erradicar la pobreza; para defender la soberanía nacional, proteger al inocente y que el culpable no quede impune.

"Cumplámosla para que todo el entramado institucional del Estado esté al servicio de la gente; para vivir sin discriminación; cumplámosla, en fin, para que nos elijamos a nosotros mismos como ciudadanos en autoridades fundadas en la Constitución, simplemente para que vivamos en un país donde impere la confianza".

Indicó que el Tribunal Electoral sabrá cumplir con sus funciones en 2018.

El ministro presidente del Poder Judicial enfatizó que en suma, se debe cumplir y hacer cumplir la Constitución para que todo aquél que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche y lo defienda contra el arbitrario.

Consideró que es "alarmante" el resultado de la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional pues la gran mayoría de las personas encuestadas considera que la Constitución se cumple "poco" o "nada".

"Todos, sin excepción, tenemos, por tanto, que velar por el cumplimiento irrestricto de la Constitución; tengamos presente que una de las misiones fundamentales que tiene el Estado es garantizar la seguridad jurídica.

"Si así lo hacemos, tanto autoridades como ciudadanos, la cosecha de esa labor será invaluable: y lo será porque la seguridad jurídica genera certeza en todos, permite la convivencia, y mejor aún permite la paz", puntualizó.

Enfatizó que no es sólo un compromiso de la autoridad hacer bien las cosas que conforme a la Constitución y las leyes le competen sino que también los ciudadanos deben estar conscientes de que cumplir con la ley, con nuestros sus deberes, favorece la paz social.

"Exijamos, sí a la autoridad, el cumplimiento de la ley, pero también seamos nosotros, como ciudadanos, conscientes de cumplir con nuestras obligaciones. Sin seguridad jurídica, sin la actuación de todos dentro del marco de la ley no puede haber valores básicos que respetar, no sería posible que la justicia exista si no hay seguridad jurídica que la proteja".

Subrayó que si los mexicanos aspiran a preservar y consolidar al Estado de Derecho, se debe partir del fortalecimiento de la cultura del cumplimiento de la ley fundamental "y proseguir con nuestra labor, como impartidores de justicia, en aras de una mejor y más protectora forma de interpretar la Constitución".

Asentó que "ante una violación constitucional no caben compromisos". Por ello, dijo Aguilar, tengamos presente que todos somos servidores y guardianes de la ley suprema, y para poder ser libres, para poder vivir en paz, para poder vivir en un verdadero Estado Constitucional de Derecho, debemos cumplir la ley, comenzando por guardar y hacer guardar la Constitución.

Así, el presidente del Poder Judicial llamó a cumplir con la Constitución para tutelar los derechos humanos; consolidar la democracia, "entendida también como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo".





