Capacitan a servidores en delitos electorales

La Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIR) y la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS) pusieron en marcha el programa de capacitación 2018.

Con el objetivo de fortalecer la cultura democrática y las reglas de operación de los programas sociales, la Fiscalía General de Coahuila y el Gobierno del estado, darán capacitación a servidores públicos sobre sus responsabilidades y obligaciones durante el proceso electoral.

El programa de capacitación está enfocado en precisar las competencias de los servidores públicos a fin de que no violen las disposiciones legales en el ejercicio de sus funciones, para que no hagan mal uso de los recursos públicos y de los programas sociales.

Con estas acciones, el Gobierno de Coahuila y la Fiscalía General a través de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales en una vinculación interinstitucional previenen conductas que pueden ser constitutivas de delitos electorales durante el proceso electoral 2018.

La capacitación está dirigida a los servidores públicos del Gobierno del Estado y de los 38 ayuntamientos para que no condicionen recursos públicos o ayuda con fines electorales.

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), Héctor Horacio Dávila Rodríguez, se registró el día de ayer como precandidato a la alcaldía de Ramos Arizpe por el Partido Acción Nacional (PAN), en donde manifestó la necesidad de un cambio para la entidad.

Fue la mañana de ayer cuando se llevó a cabo el registro ante la Comisión Organizadora Electoral del partido.

Durante su registro manifestó que es importante que los ciudadanos tengan un mejor gobierno y tengan la confianza de acercarse al ayuntamiento para poder exponer sus necesidades.

"Ramos Arizpe tiene que ser gobernado por un empresario que le sepa, preparado, que puede platicar con un colaborador en una empresa hasta con un secretario de Estado o con el gobernador, y pelear por los intereses de Ramos Arizpe", dijo.

VA POR ALCALDíA El exalcalde, Gerardo García Castillo, anunció que buscará nuevamente la alcaldía de Monclova para la administración 2019-2021.

Dijo que se registrará para participar en la elección interna del PAN y añadió que lo único que espera es que el proceso interno no este amañado por compadrazgos e intereses personales de algunos grupos.

Aseguró sentir el apoyo de la militancia panista y de los simpatizantes, pero aceptó que la democracia se ha perdido en los partidos políticos a la hora de seleccionar a sus candidatos.

Mencionó que el PAN deberá hacer una campaña de altura y elegir a un buen candidato para poder competir con el Partido Revolucionario Institucional, pues dijo que ahora si cuentan con una buena candidata como lo es Lulú Kamar.

"Es amiga mía, empresaria, reconocida, de una integridad personal, una persona honesta que siempre ha vivido de lo suyo, no es cualquier competidor, no es lo mismo competir contra Lulú que competir contra algunos que ya han competido antes, entonces hay que llevar una campaña de altura o de propuesta, lógicamente creo que la competencia no va a ser tan fácil", señaló.

García Castillo, recordó que de todos los municipios donde gobernaba el PAN, Monclova fue el único en donde volvió a ganar el albiazul, señalando que fue gracias a la confianza que logró de parte de la ciudadanía.

La entrevista se dio en la escuela México, ubicada en la colonia Independencia de Monclova en donde los niños de sexto grado lo invitaron como padrino de generación.

Cultura democrática. Pusieron en marcha el programa de capacitación 2018.

