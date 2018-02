Laguneros se unen a la 'fiebre' del Súper Bowl

Aarón Arguijo Gamiochipi

TORREÓN, COAH.- Uno de los eventos deportivos con mayor proyección a nivel global es el Súper Tazón, la batalla por el campeonato de la NFL mantiene cautivos a millones de aficionados en todos los rincones del planeta y la Comarca Lagunera no es la excepción.

Generaciones de laguneros han crecido jugando y admirando el deporte de las tackleada. Esta tarde en Minneápolis, los Patriotas de Nueva Inglaterra y las Águilas de Filadelfia se disputarán la corona del Super Bowl número 52, el partido será transmitido en vivo a través de la televisión para todo el mundo.

En La Laguna hay aficionados a prácticamente las 32 franquicias de la NFL, incluyendo por supuesto a los protagonistas del choque de hoy. Tales son los casos de Sergio Rodarte y Vidal Jaidar, el primero es un ferviente admirador de las Águilas de Filadelfia y mantiene la esperanza de que su equipo obtenga esta noche su primer trofeo Vince Lombardi, mientras que el segundo es fanático de los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Ambos se declaran seguidores de sus equipos desde hace buena cantidad de años, aunque el nacimiento de su afición fue por caminos muy diferentes, ya que Sergio admitió haberse inclinado por las Águilas, en base a su pasión por otro símbolo lagunero: "yo soy santista, entonces al principio elegí a Filadelfia por el color de su uniforme. En 2002 decidí averiguar por qué a toda la gente le gusta el futbol americano y un partido de las Águilas fue de los primeros que me tocó ver, una final de conferencia contra los Rams, entonces al ver su uniforme verde decidí ser seguidor de ese equipo, así inicié y luego he pasado por momentos buenos y también sufrimientos con las Águilas", confesó.

Por el lado de Vidal Jaidar, su fanatismo comenzó ante la cercanía geográfica con el equipo de Massachusetts: "soy fanático de los Patriots desde hace 21 años, me hice seguidor del equipo porque cuando entré a la preparatoria me mandaron a estudiar fuera de Torreón, mis papás me enviaron a una escuela que se llama Marianapolis, en el condado de Thompson, Connecticut, a media hora de Boston, ahí viví 4 años y me tocó ver el primer Súper Bowl de Patriotas, desde ahí soy muy fan", comentó.

Ambos aficionados se han dado a la tarea de coleccionar todo artículo relativo al equipo de su preferencia, tienen en casa desde llaveros, vasos, hieleras y banderas, hasta las indispensables gorras, jerseys, cascos, balones y bufandas. Todos esos artículos los utilizarán esta tarde para apoyar a su respectivo equipo, afirmando Sergio y Vidal que verán el partido entre amigos, esperando "un partido cerrado, reñido, al que hay que disfrutar, porque no todos los años se puede llegar a disputar el Súper Bowl".

Ninguno de estos laguneros se animó a hacer una apuesta para el duelo de esta noche, Vidal está seguro de que los Patriotas van a ganar y vaticinó el resultado de 27 puntos por 17, mientras que Sergio prefiere disfrutar cada minuto del juego y no festejar sino hasta que llegue el silbatazo final, sin embargo, se aventuró a pronosticar un triunfo de Filadelfia por marcador de 28 a 24.

Vidal Jaidar cuenta con su arsenal de souvenirs para apoyar a los Patriotas de Nueva Inglaterra. (Jesús Galindo)

