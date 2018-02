Marchan estadounidenses contra propuesta migratoria de Trump

LOS ÁNGELES, EU.-

LOS ÁNGELES, EU







COMENTAR

Miles de personas protestaron hoy en Los Ángeles, California, en rechazo a la propuesta del presidente Donald Trump para regularizar la situación de un millón 800 mil "dreamers" y exigir una solución permanente para los jóvenes indocumentados.

Con la consigna “No al secuestro de los 'dreamers'”, los manifestantes marcharon por calles de Los Ángeles, desde Westwood hasta el edificio federal en el boulevard Wilshire.

“Es ofensivo, es monstruosa la propuesta y desde ahora le decimos que no habrá cabida a su propuesta, ni a su muro, ni a su plan de separar a familias”, advirtió Angelica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de California (CHIRLA).

“Hay enfado y enojo en nuestra nación por la gran injusticia que se está haciendo con los 'soñadores', pero esto nos está uniendo para rechazar cualquier abuso y lo vamos a hacer en las calles y en las urnas”, aseveró.

La propuesta de Trump amplía a 1.8 millones el universo de los jóvenes indocumentados que podrían regularizar su situación migratoria, pero estos tendrían que esperar entre 10 y 12 años para obtener la ciudadanía.

Además de que condiciona el alivio migratorio para los jóvenes indocumentados a que el Congreso apruebe una partida de 25 mil millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México y tareas de seguridad en la zona limítrofe.

De igual modo, propone cambios en las leyes migratorias, limitando la migración familiar promovida por ciudadanos o residentes legales en Estados Unidos, así como eliminar el programa conocido como Lotería de Visas.

Elena, madre de tres jóvenes nacidos en Estados Unidos y protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), denunció que con la propuesta de Trump sólo se busca secuestrar a los "dreamers" y separarlos de sus padres.

“Tengo 20 años de vivir en este país, vivo en el condado de Los Ángeles, somos gente honesta y trabajadora y no vamos a aceptar que nos quiten a nuestros hijos”, advirtió.

“Después de un año con esta administración, Trump en lo único que ha sido claro es que no vivimos en paz, ni tranquilos. Este presidente ni nos conoce y no sabe como somos y no puede atacarnos como comunidad”, manifestó.

Además de los activistas y miembros de la comunidad migrante, a la marcha asistieron anglosajones y personas de origen coreano, que se sumaron a las protestas en demanda por una reforma migratoria amplia.





“Es ofensivo, es monstruosa la propuesta y desde ahora le decimos que no habrá cabida a su propuesta, ni a su muro, ni a su plan de separar a familias”, advirtió Angelica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de California (CHIRLA). (EFE)

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...