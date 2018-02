¿Merece Justin Timberlake el Super Bowl?

TORREÓN, COAH.-

El éxito entre cine y música ha convertido a Justin Timberlake en el atractivo principal del Super Bowl ya que no es la primera vez que el intérprete de Can't Stop The Feeling llega al medio tiempo.

Su próxima presentación podría deberse -entre muchas cosas- a que es la única estrella pop masculina que goza de experiencia, trayectoria y vigencia.

Pues tras la muerte de Michael Jackson y con 10 Grammys respaldando su trabajo, Justin Bieber, Harry Styles o Ed Sheeran, por mencionar algunos quedaron sencillamente descartados.

Por otra parte, recordemos también que el SB LII se celebra en Minneapolis, Minnesota, hogar del también difunto Prince, del cual Timberlake declaró en diversas ocasiones ser un gran admirador de la estrella de rock, pues dijo en abril del 2016 cuando éste falleció, “sería tonto decir que ha inspirado mi música… Va más allá de eso”.

Posiblemente sea a su vez una cuestión política, ya que el artista no es del todo conocido por dar declaraciones activistas, pero los pocos discursos que ha entregado, principalmente en los premios iHeart Radio, podrían concordar en el tenso ambiente que se vive durante la era Trump, en caso de que se diera.

Por otro lado, las dudas en cuanto si merecía el show están presentes, sobre todo desde el episodio del 2004 donde tras un “error de vestuario”, según lo calificó Janet Jackson, dejó un seno al aire mientras compartía escenario con Timberlake.

Tras el anuncio, Timberlake tiene su tercera oportunidad en el medio tiempo del Super Bowl, mientras que Janet Jackson fue vetada por aquella ocasión, por ende una fuerte polémica se ha postrado en las redes sociales, calificando a la NFL de machista.

Trayectoria

Justin Timberlake inició en la música con la boyband NSYNC, misma en la que alcanzó el estrellato.

NSYNC, conformada por Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass y JC Chasez tuvo un meteórico ascenso desde que se formó en 1995, logrando vender más de 56 millones de copias en todo el mundo.

Ya en el 2002 lanzó su primer trabajo como solista, Justified, con el cual se catapultó de nueva cuenta y se logró posicionar en lo más alto del pop, mientras que su canción Like I Love You es considerada como la mejor de su trayectoria tras la separación de NSYNC según Billboard.

Timberlake ha sido nominado al Grammy en 38 ocasiones, y ha conseguido la estatuilla 10 veces.

Pero el éxito no frena ahí, también se le ha visto en algunas producciones de Hollywood, y algunas de sus participaciones más notorias son Amigos con beneficios, Red social, El precio del mañana, y Shrek tercero.





Su próxima presentación podría deberse -entre muchas cosas- a que es la única estrella pop masculina que goza de experiencia, trayectoria y vigencia. (ARCHIVO)

