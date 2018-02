'Una vacilada', dicho de Tillerson sobre injerencia rusa: Senado

CIUDAD DE MÉXICO.-

Las bancadas en el Senado recibieron como "una vacilada", el consejo a los mexicanos del secretario de Estado estadounidense de que Rusia tiene tentáculos en diferentes elecciones en el mundo y que presten atención a lo que está pasando.

El senador Patricio Martínez García, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, dijo que "en las relaciones diplomáticas también se dan las vaciladas, el humor negro, blanco, y de otros colores", y pidió "no enchilarse con una broma, con la cual el estadounidense pone una punta de salsa de buen humor".

Ernesto Ruffo Appel (PAN) comentó al respecto: "Necesitamos más evidencia y elementos que nos den objetividad en lo que está diciendo este funcionario del gobierno norteamericano. Veremos".

Luis Humberto Fernández Fuentes, del PT-Morena, afirmó que "lo dicho parecería una perla de humor negro, ya que la influencia rusa en las elecciones está siendo investigada, pero en Estados Unidos, no en México".

El legislador de izquierda comentó que "debemos de recordar que ya son momentos preliminares de elecciones en Estados Unidos, al final del año iniciará el proceso, y si el tema diplomático era de comedia, con esto va a ser de una comedia estridente".

Tillerson, agregó por su parte Patricio Martínez "es un funcionario respetable y tiene buen sentido del humor, y hay que darle la seguridad de que la advertencia la tomaremos en cuenta, sobre todo así llegan espías rusas".

De una eventual injerencia en el proceso electoral mexicano por parte del estadounidense con estas declaraciones, Martínez García dijo que "hasta donde sabemos ningún yerno de los precandidatos ha hecho contacto con personajes de Rusia, como es el caso que se investiga en su país. Le agradecemos su consejo".

Fernández Fuentes, por su parte comentó: "No podemos tomar un consejo serio, si ellos no han aclarado el papel de los rusos en la elección de Estados Unidos. Diría el clásico: 'Si no les toca que no repartan'. Que aclaren primero la intervención de los rusos en la elección de Trump".

Respecto de si ve un intento de descalificar a López Obrador, por parte del secretario de Estado, Fernández Fuentes explicó que "esto de los rusos viene de un articulo de opinión de un periódico norteamericano, donde dice que siendo esta la elección más importante del mundo en este año y considerando que los rusos han intervenido en elecciones, es posible que se dé la intervención y que el candidato más incómodo para Estados Unidos sería, sin duda, López Obrador, porque además --hay que decirlo de paso-- es el único que ha mostrado dignidad frente a las afrentas de Trump".

Entonces, dijo el legislador de izquierda, "hablamos de suposiciones, a partir de un artículo de opinión, que no presenta ningún dato. Nadie ha presentado la mínima evidencia si quiera de interés de los rusos de apoyar al licenciado López Obrador. Entonces eso es suposición". Lo que interesaría en Washington, remarcó, "es tener un gobierno títere y pazguato, como el que hay actualmente, y que ni cumpliendo ese papel ha podido ver al señor Trump".

Agregó que "si el propósito fuera enrarecer el ambiente electoral, no lo logrará el secretario de Estado, porque ya aprendimos a analizar los dichos del gobierno de Trump. Si se afirma que hay una injerencia de los rusos, podemos decir que hay una injerencia de la familia Trump, al recomendar empresas que hacen trabajos de Internet y de este tipo de cosas al secretario (Luis) Videgaray. Esa cuestión está muy estudiada. No creo que lleguen a afectar al electorado mexicano y su interés por López Obrador.

El panista Ruffo Appel afirmó que "en la elección de Estados Unidos se ha investigado al presidente Trump, por presuntas ligas con los intereses políticos desde el Kremlin, y creo que se les hace fácil salpicar las cosas hacia Latinoamérica necesitamos más evidencias que lo dicho por el secretario de Estado".

Si se trata de una injerencia estadounidense en el proceso de elección en México, el senador del PAN señaló: "Podemos especular, desde la ocurrencia de Javier Lozano Alarcón, que involucra con esos intereses a López Obrador. Todo mundo nos reímos de eso, al igual que hizo el señor López Obrador".





El secretario de Estado fue señalado de dar 'una vacilada' a los mexicanos sobre la injerencia rusa. (EL UNIVERSAL)

