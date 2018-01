'Lo importante es sumar'

Aarón Arguijo Gamiochipi

TORREóN, COAH. - El plantel de los Guerreros del Santos Laguna regresó ayer a sus entrenamientos en Territorio Santos Modelo, con la mira puesta en el partido ante los Xolos de Tijuana, equipo que se mantiene invicto en el torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

Luego de disfrutar un día de descanso tras el partido ante Veracruz, los dirigidos por Robert Dante Siboldi retomaron el trabajo en su cuartel general, donde realizaron ejercicios de movilidad en distintas zonas del campo, así como confrontaciones entre defensivos y ofensores.

Al terminar el entrenamiento, el volante paraguayo Osvaldo Martínez habló acerca de lo que fue el partido ante Veracruz, donde Santos no obtuvo el resultado esperado.

"Nosotros quisimos implementar nuestro futbol allá, pero aunque no es ninguna excusa, la cancha no estaba en las mejores condiciones, igual es un partido que te sirve bastante, por ejemplo el tema de la actitud, en los últimos minutos de querer ir a empatar el partido, se vio muy bien el equipo. No jugamos como lo veníamos haciendo en el torneo, pero hay partidos que van a ser así, esta vez nos tocó hacer un partido entre comillas malo, pero ese punto va a ser importante si el sábado obtenemos la victoria en casa, y seguimos sumando para mantenernos arriba", analizó.

Aún con el empate en casa de los Tiburones Rojos, donde Santos desaprovechó la oportunidad de subir a la cima de la tabla general, el equipo lagunero mantiene un buen inicio de torneo que desean ratificar el próximo sábado ante los tijuanenses.

"Lo más importante es permanecer entre los primeros lugares, ya el súper liderato viene solo cuando lo haces bien durante cada fin de semana. La mentalidad del equipo es seguir sumando en casa, afuera ir a jugarle de igual a igual a cualquier equipo, esperemos que en este partido contra Xolos podamos dejar los tres puntos en casa y seguir cosechando, que eso es lo más importante, porque se aproxima ya la mitad de torneo, poco a poco los equipos se tienen que ir alejando", afirmó.

El volante sudamericano resaltó la solidez que ha mostrado Tijuana al no haber recibido un solo gol en los 4 partidos que han disputado.

"Xolos ha demostrado ser el equipo más regular, nosotros debemos mostrar lo que hemos venido haciendo aquí en TSM, tenemos que hacer valer la localía nuevamente, en casa estamos bien, estamos llegando al gol que es lo más importante. Es un equipo muy ordenado el de ellos, así que saldremos con las mejores ganas, la actitud y el mejor futbol, que eso nos ha caracterizado para estar donde estamos ahora", consideró.

Para Martínez, el futbol mexicano sigue siendo demasiado parejo y competitivo, demostrando Santos en este torneo que está a la altura de cualquiera.

"Ningún equipo ha demostrado ser superior a nosotros, no solamente sale de mi boca, pero los que mejor están jugando al futbol somos nosotros, eso te tiene que seguir motivando, hay que seguir trabajando. Nosotros debemos pensar en lo que podemos hacer, no pensar en el equipo rival y confiar en lo que somos capaces de hacer en la cancha, eso es fundamental para que podamos conseguir resultados", sentenció.

El defensor paraguayo Gerardo Alcoba entrenó por separado en cancha, buscando recuperarse de la lesión que sufrió ante Toluca en el duelo de Copa MX, por su parte, Julio Furch se ejercitó en el gimnasio del complejo albiverde.

Osvaldo Martínez participa en un ejercicio durante el entrenamiento de ayer en el Territorio Santos Modelo. (Fotografía de Jesús Galindo)

