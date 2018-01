Multan a conductores en estacionamiento

TORREÓN, COAH.-

Si va a realizar algún tramite en presidencia municipal, tenga cuidado al estacionar su vehículo, pues comenzaron las multas de Tránsito en el estacionamiento subterráneo.

Ayer, Raúl acudió a Catastro para hacer el pago correspondiente por una subdivisión que hizo de un predio y al salir tuvo que pagar también la multa que le acababan de hacer una agente del departamento debido a que no se estacionó en ninguno de los cajones.

Eran las 12:30 del día. No había cajón disponible. Varios conductores que se percataron de las multas, tuvieron que salir del estacionamiento subterráneo para evitar ser sancionados. Raúl no se dio cuenta y fue multado. El hombre cuestionó a la agente sobre la multa.

"Pongan una persona que digan que ya está lleno para no meternos. En el espacio donde me puse, no es un cajón, pero no había otro lugar y no le estaba estorbando a nadie", dijo.

Dijo que considera "absurdo" e "ilógico" que en un estacionamiento multen. Sin embargo, no le quedó otra opción más que pagar.

El ciudadano pidió a las autoridades colocar los señalamientos correspondientes y avisar a la ciudadanía en el momento que el estacionamiento esté lleno para evitar el ingreso, perder el tiempo, así como la sanción.

Pedro Luis Bernal, director de Tránsito y Vialidad, dijo que desde hace cinco días comenzaron a aplicar las multas a las personas que estacionan sus autos en lugares donde no está marcado como cajón de estacionamiento, en las líneas amarillas, en las rampas y doble fila.

"El estacionamiento de Plaza Mayor tiene perfectamente señalizadas ciertas áreas en las cuales está prohibido estacionarse (…) las personas que están incurriendo en este tipo de conductas se les infracciona".

Comenta que por ser un estacionamiento público pueden aplicar las sanciones, caso contrario a un estacionamiento privado en donde no pueden intervenir. La vigilancia será permanente, por lo que pide a la ciudadanía acatar las disposiciones.

