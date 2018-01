Trump se lanza con la inmigración

SU DISCURSO FUE UNA MEZCLA DE AUTOCOMPLACENCIA Y LLAMADOS POR PERMANECER OPTIMISTAS

En su discurso ante una nación profundamente dividida, el presidente Donald Trump hizo un llamado el martes para un "nuevo momento de estadounidense" de unidad y desafió a los legisladores a cumplir añejas promesas de arreglar un sistema migratorio peligrosamente fracturado, al advertir de fuerzas malignas externas que buscan socavar el estilo de vida del país.

El discurso del Estado de la Unión de Trump fue una mezcla de autocomplacencia y llamados por permanecer optimistas en medio de una creciente economía, combinado con las sombrías advertencias sobre las pandillas letales, el azote de las drogas y los violentos inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos.

Proyectó el debate migratorio - un tema que desde hace tiempo ha animado a sus más fervientes simpatizantes - como una batalla entre héroes y villanos, y elogió la labor de un agente migratorio que arrestó a más de 100 pandilleros y rindió tributo a los familiares de dos supuestas víctimas de la violencia de pandillas.

También habló de manera premonitoria de los peligros catastróficos que provienen del extranjero y advirtió que Corea del Norte podría amenazar "muy pronto" a Estados Unidos con misiles con ojivas nucleares.

"Estados Unidos es una nación compasiva. Nos enorgullece hacer más que cualquier otro país por ayudar a los necesitados, los que están en problemas y los menos privilegiados de todo el mundo", dijo Trump. "Pero como presidente de Estados Unidos, mi máxima lealtad, mi mayor compasión y mi preocupación constante son los niños estadounidenses, los trabajadores estadounidenses en problemas y las comunidades olvidadas de Estados Unidos".

Trump habló en medio de fuertes tensiones en el Capitolio. Un estancamiento en materia migratoria provocó una parálisis en las operaciones del gobierno durante tres días a principios de este año, y los legisladores no parecen estar más cerca de resolver el estatus de los "dreamers" - los jóvenes que fueron traídos ilegalmente al país durante su infancia - antes del plazo del 8 de febrero cuando vence nuevamente el financiamiento de las operaciones federales.

Los partidos también se han enfrentado esta semana respecto a los planes de los republicanos en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes por difundir un memo confidencial sobre la investigación entre Rusia y la campaña presidencial de Trump, una decisión con la que la Casa Blanca está de acuerdo pero no así el Departamento de Justicia.

Las controversias que han asediado a Trump - y las que él mismo ha creado - han ensombrecido las sólidas ganancias económicas durante su primer año de gobierno. Su índice de aprobación se han mantenido alrededor del 30% durante gran parte de su presidencia, y solo tres de cada 10 estadounidenses dijo que el país camina en la dirección correcta, de acuerdo a una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. En ese mismo sondeo, el 67% de los estadounidenses dijo que el país está más dividido a causa de Trump.

Por momentos, el discurso de Trump parecía más dirigido a validar su primer año de gobierno en lugar de delinear los planes para el segundo. Le dedicó mucho tiempo a jactarse de la reforma fiscal que firmó a finales del año pasado, y prometió que el plan "brindará tremenda ayuda para la clase media y la pequeña industria".

Habló de la agenda potencial de 2018 en términos generales, incluyendo un llamado para obtener 1.5 billones de dólares para gastos de nueva infraestructura y alianzas con los estados y el sector privado. Apenas tocó temas con cuidados de salud que han sido parte central de la agenda política republicana durante años.

'Divisivo y fanfarrón'

El primer mensaje sobre el Estado de la Unión del presidente estadunidense Donald Trump fue divisivo y polarizante, a pesar de que había prometido que sería optimista y unificador, coincidieron ayer legisladores demócratas. "Después de un largo y divisivo año, muchos estadounidenses estaban anhelando que el presidente presentara una función unificadora del país", dijo el líder de los demócratas en el Senado, Charles Schumer. "Desafortunadamente, su mensaje de esta noche atizó los fuegos de la división en lugar de acercarnos", añadió Schumer, quien ha tenido a su cargo la negociación del presupuesto y de los temas migratorios con la Casa Blanca.

La legisladora de origen mexicano de California, Linda Sánchez, coincidió en que el presidente aprovechó su mensaje para continuar dividiendo el país. "Esperaba que el presidente aprovechara esta oportunidad para ir más allá de su retórica divisiva y definir una solución sensible y compasiva hacia los 'dreamers'… Lamentablemente, redobló sus estereotipos de odio y su costoso muro medieval", ironizó Sánchez.

El senador demócrata por Nueva Jersey, Cory Booker, deploró que Trump perdiera la oportunidad para unificar al país, y en cambio sembrara más divisiones. "Lo que vimos esta noche fue al presidente haciendo más propaganda y demagogia, cuando lo que necesitamos es liderazgo, carácter y valor", señaló.

La mayoría de las congresistas demócratas, y muchos de sus colegas masculinos, asistieron a la cita engalanados de negro, una manera de reivindicar delante del multimillonario y ante la mirada de todo el país, las demandas del movimiento "Me too" ("Yo también"), que busca visibilizar el acoso y la desigualdad de la mujer. (EFE)

DONALD TRUMP

El discurso más tuiteado de la historia Llegó a 4.5 millones de mensajes, anunció la red social: Llegó a 4.5 millones de mensajes, anunció la red social: ⇒ Superan el récord anterior de 3 millones que había logrado también Trump en su intervención ante el Congreso en febrero de 2017. ⇒ "Únete a mí en vivo para el #SOTU", dijo Trump poco antes Sus líneas maestras La intervención de Trump se basó en diez grandes líneas maestras: La intervención de Trump se basó en diez grandes líneas maestras: ⇒ 1. "LOS ESTADOUNIDENSES TAMBIÉN SON SOÑADORES" El presidente utilizó el término "soñadores", empleado para referirse a los jóvenes indocumentados del DACA, para reinterpretar el concepto de "sueño americano" y ensalzar los logros económicos cosechados bajo su presidencia. ⇒ 2. LAS INFRAESTRUCTURAS, LA BUROCRACIA Y EL EMPIRE STATE BUILDING Trump se sirvió de la rápida construcción del emblemático edificio neoyorquino -en tan solo un año- para atacar los trámites burocráticos actuales y pedir al Congreso un plan de inversión de 1,5 billones de dólares para tener las infraestructuras "seguras y modernas" que necesita el país. ⇒ 3. NO MÁS "COMPLACENCIA" CON COREA DEL NORTE "Las experiencias pasadas demuestran que la complacencia y las concesiones solo incitan a la agresión y la provocación", dijo sobre Corea del Norte el mandatario. ⇒ 4. FIN A LOS "MALOS" TRATADOS COMERCIALES El presidente mantuvo la línea de "EU primero" que promovió durante su campaña presidencial y su primer año al frente de la Casa Blanca, y dijo que se ha acabado la "era del sometimiento" a los tratados internacionales en materia comercial. ⇒ 5. JERUSALÉN Y LA AYUDA INTERNACIONAL PARA LOS "AMIGOS" El magnate se refirió al polémico reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Pidió al Congreso que se asegure de que solo los "amigos" de EU se beneficien de su ayuda financiera. ⇒ 6. EL MURO DE MÉXICO PARA CERRAR LA PUERTA A "TERRORISTAS" Trump continuó con la retórica que le hizo destacar en la campaña de 2016 y afirmó que el muro previsto en la frontera sur con México "cierra las lagunas explotadas por criminales y terroristas para ingresar" en su país. ⇒ 7. GUANTÁNAMO Y LAS PRISIONES Otro de los aspectos destacados fue el anuncio de que mantendrá abierta la prisión de la base militar de Guantánamo (Cuna), anulando una orden ejecutiva del expresidente Barack Obama que urgía al cierre de la cárcel. ⇒ 8. LA REVISIÓN DEL TRATADO CON IRÁN El presidente también reclamó al Poder Legislativo que revise y corrija los "defectos" del tratado nuclear con Irán, que calificó como "terrible", y reiteró su apoyo al "pueblo iraní en su valiente lucha por la libertad". ⇒ 9. RUSIA Y CHINA AMENAZAN LOS VALORES ESTADOUNIDENSES Trump se refirió a Moscú y Pekín como sus "rivales" y dijo de ellos que "desafían" los valores de EU. ⇒ 10. RECONSTRUIR EL ARSENAL NUCLEAR DE EU El mandatario, que cumple su primer año en el cargo, abogó por "modernizar y reconstruir" el arsenal nuclear del país, aunque precisó que lo hará "con la esperanza de nunca tener que usarlo".

Júbilo. Luego de cada una de sus intervenciones, Donald Trump fue aplaudido por sus partidarios.

