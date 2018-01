'¿Por qué Torreón?, porque mi mujer dijo que aquí viviríamos'

TORREÓN, COAH.-

En una amena charla entre el histórico goleador de los Guerrreros, Jared Borgetti, y el comentarista español de Univision Deportes, Marc Crosas, también exjugador de Santos, tocaron el tema sobre el cuadro de La Laguna y por qué algunos jugadores se quedan en esta ciudad, a pesar de poder volver como héroes a su tierra natal.

Marc cuestionó al antiguo máximo anotador de la Selección sobre por qué algunos jugadores llegaban a Torreón y 'echaban raíces', algo que a tono de broma respondió con facilidad Borgetti: "¿por qué Torreón?, porque aquí dijo mi mujer que nos gustaba para vivir y quien manda es ella".

"Ocho años en Torreón donde me fue muy bien y donde la gente se identifica mucho conmigo, claro en Culiacán también me reconocen y todo, pero yo creo más, más, la gente me ubica en Torreón, aquí", aseveró Jared ante Crosas en dicha entrevista.

El excanterano del Barcelona también refirió que anteriormente "la gente, la afición de Santos, se identificaba más con los jugadores como Borgetti, 'Ruso', Apud, Vuoso", entre otros, por lo que nuevamente Jared intervino y, tajantemente, dijo "es parte de la evolución del club".

Cambiando dramáticamente el tema, Jared habló sobre su etapa como futbolista profesional y recordó que era muy exigente en cuanto a su trabajo, pues sabía que ante la falta de gol, él sería el primer señalado.

"Sí era exigente conmigo mismo y con los demás, tengo amigos y compadres que dicen 'es que jugar con Jared era que ni te imaginas'; entre risa y todo, puede ser que haya tenido mi genio, haya sido renegón y mentado madres, pero es que debían entender que si no nos iba bien, si no había gol, no les iban a decir a ellos, sino a mi", declaró Borgetti en la plática.

Crosas recordó en la conversación a Rodrigo Ruiz, inseparable asistidor de Jared en Santos, dejando entrever la exigencia que también tenía el chileno y que Borgetti reveló a las cámaras: "entre nosotros será que no había reclamos, estábamos en el mismo cuarto en las concentraciones y nunca hablábamos nada del partido, ni de 'yo voy a hacer esto y acá, para que te pongas acá', no, bendito futbol", finalizó.

El antiguo máximo anotador de la Selección Mexicana habló sobre su estancia en Santos con otro exjugador, el español Marc Crosas. (YOUTUBE)

