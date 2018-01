'Marco Antonio está irreconocible', dicen amigos y familiares

De acuerdo con el diagnóstico del Hospital Siquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, el alumno de la UNAM, Marco Antonio Sánchez, presenta alteraciones en su conducta, un discurso desorganizado, así como un delirium mixto.

El reporte también refiere que el padre de la víctima identificó estos padecimientos hace un par de semanas. Aunado a ello, el alumno de la Preparatoria 8 sufre de un esguince en el tobillo izquierdo y laceraciones en diversas partes del cuerpo.

De acuerdo con familiares y amigos consultados por El Universal, Marco Antonio está "irreconocible, está ido, no identifica a nadie, no habla y no sabe en dónde está".