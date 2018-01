Corral asegura que 'centralismo no arrodillará a Chihuahua'

MONTERREY, NUEVO LEÓN.-

MONTERREY, NUEVO LEÓN







COMENTAR

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, afirmó que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, utiliza el presupuesto público y "el Ramo 23 como la zanahoria y el garrote para premiar o castigar a los gobernadores del país". Sin embargo afirmó que "a Chihuahua el centralismo, no la va a someter ni arrodillar".

En un acto público en la Gran Plaza de Monterrey, como parte de la "Caravana de la Dignidad", Javier Corral afirmó que ese fondo discrecional del Ramo 23, se ha convertido en un instrumento "con el que se apacigua a los gobernadores, con el que se les quita lo bronco, lo macho, lo bravo", expresión que fue tomada por los asistentes como una alusión al mandatario de Nuevo León, Jaime Rodríguez, que sólo pudo mantener en prisión 19 horas a su antecesor, Rodrigo Medina, por actos de corrupción.

Agregó que con ese manejo discrecional de los recursos la Federación silencia a estados y municipios.

Denunció que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) "que había nacido para defender el federalismo tributario, para defender la soberanía de los estados, pero está disminuida y achicada por el ramo 23".

El mandatario de Chihuahua afirmó que el haber evidenciado la triangulación de recursos hacia el PRI, "ha preocupado, ha molestado al presidente de la República Enrique Peña Nieto y ha reaccionado el régimen con verdadera desesperación, fui citado el cuatro de enero al despacho del secretario de Hacienda en el Palacio Nacional para decirnos que los recursos comprometidos y firmados para el saneamiento financiero habían sido retenidos y no los pensaban depositar".

"Con asombro escuchamos a estos tecnócratas de Hacienda decirnos que estaban preocupados por la investigación que Chihuahua había iniciado por la triangulación de recursos, y querían conocer el estatus jurídico que en la investigación guardaba el señor Isaac Gamboa, jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP, el que firmó el convenio de transferencia de esos recursos que se triangularon al PRI", dijo.

Nunca pensamos que nos enfrentaríamos a un cinismo de esa magnitud, pero sólo describe un hecho, un régimen en caída libre, que cada día es capaz de hacer cosas peores. "Sin escrúpulos han usado el presupuesto ya no sólo para el control político, sino también para impedir el combate a la corrupción".

"Está exhibido el rostro verdadero del régimen que nos gobierna, y está exhibida esa burocracia hacendaria transversal a partidos y presidentes, con una capacidad de maniobra para caer parados en cada sexenio, porque son magos para reciclar sus lealtades en torno de presidentes y partidos", apuntó.

Expresó que los integrantes de esta burocracia "no sólo son responsables del empobrecimiento de México con sus políticas económicas, al servicio de los organismos internacionales, sino que ahora actúan cínica y descaradamente como brazo armado de las corruptelas del PRI".

En el público estuvieron presentes los panistas Mauro Guerra, Rebeca Clouthier, Felipe de Jesús Cantú, Fernando Canales, Hernán Salinas Wolberg; ex panistas como Fernando Elizondo, y Rogelio Sada Zambrano, además del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Samuel García y el precandidato a diputado local por MC, Luis Donaldo Colosio Riojas.

Corral señaló que las represalias del gobierno federal al retener 900 millones de pesos al estado de Chihuahua, fueron porque su gobierno se atrevió a romper el pacto de impunidad.

"Nosotros decidimos romper ese sistema de tapaderas y complicidades, en el que unos y otros se tapan las corruptelas y el latrocinio, el pacto de impunidad que es capaz incluso de abrir procesos en contra de funcionarios y ex gobernadores, sin llegar hasta sus últimas consecuencias", dijo.

En rueda de prensa, Corral señaló que Alejandro Gutiérrez está en el reclusorio de la ciudad de Chihuahua y ahí está bajo vinculación a proceso por el Poder Judicial del estado, que le dictó medida cautelar de prisión preventiva durante un año.

Asentó que ante ello "le hemos dicho a la Fepade que es improcedente su intención de atraer el caso, que no tiene ninguna facultad, y no tiene ningún derecho, a menos que quisieran atropellar la Constitución y la Ley".

Explicó que Duarte tiene dos fichas rojas de Interpol, una derivada de las diez ordenes de aprehensión del fuero común, y una del fuero federal, pero sólo se pueden ejecutar cuando el ex gobernador pretenda cruzar la frontera o salir de Estados Unidos hacia otro país, y hasta que no esté solicitada la detención provisional para efectos de extradición, la Interpol no puede actuar.

Sobre la respuesta de Hacienda ante la caravana, comentó Corral "en realidad, yo no creo que vayan a rectificar, no creo que en el fondo tengan deseos, la aristocracia de Hacienda está ensoberbecida y es donde se siguen condicionando estas investigaciones".





Agregó que con ese manejo discrecional de los recursos la Federación silencia a estados y municipios. (NOTIMEX)

Etiquetas: JAVIER CORRALcaravana por la dignidad

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...