Promete 'Chapo' Guzmán no matar a jurados

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Según Eduardo Balarezo, abogado del narcotraficante sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "El Chapo", el capo se comprometió a no atentar contra la vida de los jurados que participen en el proceso federal que se lleva a cabo en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

Además, el abogado del ex líder del Cártel de Sinaloa presentó una moción para que los jurados no sean anónimos y no estén protegidos por guardias armados, para no considerar así al acusado, como una persona "peligrosa y culpable", que necesitan cuidarse de él, incluso antes del juicio.

Balarezo realizó la petición al enterarse que el gobierno estadounidense pidió al juez Brian Cogan que el jurado seleccionado permaneciera en anonimato para que ni Guzmán Loera, ni su defensa, conocieran su identidad.

El abogado de Guzmán Loera argumenta que, de no hacerse así, se pondría en duda la presunción de inocencia con la que debería contar su cliente, quien enfrenta 17 cargos por delitos como tráfico de drogas, uso ilegal de armas y blanqueo de dinero, por lo que podría enfrentar la cadena perpetua.

Aunque la petición del Gobierno estadounidense no es pública, se sabe por medios locales que pidió que los miembros del jurado fueran transportados desde y hacia la Corte, escoltados, además de que se mantuviera esa protección dentro de los tribunales.

Para Balarezo, esto no permitiría que "las partes puedan investigar a fondo y cuestionar las actitudes y los prejuicios de los jurados", por lo que propuso que solo "El Chapo" y los medios de comunicación no tengan acceso al jurado.

"En la medida en que el Tribunal considere que es necesario mantener los nombres del jurado fuera del registro público, Guzmán no se opone a un procedimiento que permita a los abogados tener acceso a los nombres y otra información concerniente a los jurados mientras se retiene esa información del público y de él mismo", añadió Balarezo en su solicitud.

"Un jurado anónimo, especialmente uno al que se le permitiría funcionar solo bajo guardia armada, envenenaría la atmósfera del caso y serviría para reforzar las pruebas del gobierno al crear la impresión de que el señor Guzmán es culpable y peligroso", indicó Balarezo, en una entrevista con el diario El Universal.

También pidió rebajar las medidas de seguridad "altamente inusuales".

El juicio contra Guzmán Loera será el 16 de abril

El juicio de Joaquín Guzmán Loera está programado para llevarse a cabo el 16 de abril, en donde habrá de encarar 17 delitos que le imputa el gobierno federal de Estados Unidos, entre los que se encuentran el de conspiración para el trasiego de cocaína y heroína en suelo norteamericano, el que podría ser sancionado con cadena perpetua.

Sin embargo la Fiscalía General de Estados Unidos ha solicitado al juez de la causa que los testimonios y la identidad de los testigos no le sean dados a conocer al acusado y su defensa "hasta una fecha más cercana al juicio", sin establecer un periodo razonable en el que se pueda defender el acusado de los señalamientos.

Entre los argumentos que señala la Fiscalía General de Estados Unidos para que Guzmán Loera no conozca la identidad de los testigos ni los señalamientos que hagan sobre el acusado, se señala el supuesto de riesgo bajo el que se encontrarían quienes testifiquen en contra del ex jefe del cartel de Sinaloa.

La situación de amenaza o riesgo contra los testigos que declaren contra Guzmán Loera es poco creíble, explico Balarezo, "teniendo en cuenta las condiciones restrictivas de confinamiento del señor Guzmán, las que impiden estar en condiciones de dirigir o causar algún daño a los cooperadores", dijo el abogado del capo.





Petición. El abogado del ex líder del Cártel de Sinaloa presentó una moción para que los jurados no sean anónimos y no estén protegidos por guardias armados, para no considerar así al acusado, como una persona "peligrosa y culpable". (ARCHIVO)

Etiquetas: CHAPO GUZMAN

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...