Guerreros de Selección

Entre la madurez y la cautela, santistas toman su llamado al Tri

El cancerbero de Santos Laguna Jonathan Orozco, así como el defensa central Néstor Araujo, fueron incluidos por el técnico colombiano Juan Carlos Osorio en la primera convocatoria de 2018 de la Selección Mexicana.

Ambos jugadores albiverdes reportarán con la selección nacional el domingo en la capital del país tras el juego de los Guerreros en Veracruz ante los Tiburones Rojos, por la cuarta fecha del torneo Clausura 2018 en la Liga MX.

El Tricolor jugará el próximo miércoles ante el combinado europeo de Bosnia y Herzegovina, un duelo amistoso en San Antonio, Texas, en el primer ensayo que tendrán de cara a la Copa Mundial Rusia 2018 a jugarse en el verano.

La convocatoria incluyó únicamente elementos de la Liga MX, así como a los hermanos Dos Santos y Carlos Vela, quienes juegan para la MLS y que actualmente prepara la temporada del 2018.

Tras recibir la notificación de su convocatoria al Tricolor, el cancerbero de Santos Laguna Jonathan Orozco no ocultó su felicidad por el llamado, además de dejar en claro que le llega en un momento de madurez en todos los aspectos.

Ayer, al finalizar la práctica albiverde en el TSM expresó: "Contento por la convocatoria, voy a disfrutarlo, porque se ha venido trabajando fuerte, es lo que todo mexicano quiere, representar a su país donde sea, ya sea en un partido amistoso... uno siempre quiere estar en la Selección".

Indicó que tratará de dar su mayor esfuerzo en los entrenamientos y en el duelo frente a Bosnia y Herzegovina en San Antonio, hacer lo que el 'profe' Osorio le pida, para dejar satisfecho al técnico nacional y sí mismo.

Sobre la convocatoria señaló: "Me llega en un momento de bastante madurez en muchos aspectos, mi llegada a Santos me dio una tranquilidad y algo diferente que no tenía en Monterrey, en cuestión de mi familia".

Orozco confesó que tiene una vida mucho más tranquila en la Comarca Lagunera, situación que ha influido bastante para que se encuentre bien física y mentalmente.

"He trabajado con Nicolás (Navarro) muy bien, creo que estoy en una muy buen etapa y se está reflejando en la cancha y fuera de ella", dijo.

Consciente de cada llamado es importante al Tricolor, el zaguero central de Santos Laguna Néstor Araujo consideró que deberá aprovechar al máximo la primera convocatoria del año, para tener más oportunidades.

"Es siempre importante y motivante para mí el ir a selección, demostrar y tratar de agradecer la oportunidad al Profe Juan Carlos (Osorio), tratar de entregarme al cien por ciento, para tener más posibilidades de más llamados".

El defensa de Santos Laguna, uno de los constantes en las listas del estratega nacional, que incluso disputó la Copa Confederaciones en Rusia en el 2017, no se relaja ni se siente seguro para la justa mundialista.

"Somos muchos los que tenemos la oportunidad y posibilidades, nadie está seguro, estos partidos servirán para que el Profe vea las opciones que tiene, hay que entregar el alma y aprovechar, porque a lo mejor es la última, uno nunca sabe, por eso hay que disfrutarlo al máximo".

Acerca de los llamados de sus compañeros, Orozco a la Mayor, así como Jorge Sánchez, Gerardo Arteaga y Joel García, a la Sub-21, habla de un buen trabajo de todo lo que es Club Santos, desde las inferiores.

"Desde las fuerzas básicas hasta el primer equipo, también el buen trabajo detrás de los formadores, de la institución, de quienes trabajan en oficinas y canchas, ojalá que todos los que tenemos la oportunidad de vestir la playera de la selección, agradezcamos y seamos dignos representantes".

23 JUGADORES llamó Juan Carlos Osorio para la primer convocatoria del año a la Selección

3 JUGADORES de la cantera santista fueron llamados a la Selección Mexicana Sub-21

Reciben felicitaciones

En diferentes redes sociales, las felicitaciones para los elementos de Santos Laguna no cesaron, debido a que sin muchos reflectores, lograron que la Comisión de Selecciones Nacionales, voltearan a la Comarca.

El presidente de Santos Laguna, Alejandro Irarragorri en su cuenta de Twitter @Irarragorri expresó:

En la misma plataforma digital, el Vicepresidente de Futbol de los Guerreros, José Riestra apuntó:

Los elementos de Santos, Jonathan Orozco y Néstor Araujo, fueron considerados para el amistoso ante Bosnia. (ARCHIVO)

