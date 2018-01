Rompe tradición de los Oscar

LOS ángeles.- El actor Casey Affleck, ganador del Oscar al mejor actor en 2017 por Manchester By The Sea (2016), no entregará este año la estatuilla a la mejor actriz, como es tradición, tras las recientes protestas que han recordado que el intérprete estuvo involucrado en un caso de acoso sexual.

El medio especializado Deadline informó que Affleck comunicó a la Academia de Hollywood que, ante una posible controversia por su participación en la gala, ha decidido no presentar el galardón a la mejor actriz ni acudir a la ceremonia que se celebrará el próximo 4 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

Esta decisión del actor llega en medio del escándalo que Hollywood ha vivido en los últimos meses por el goteo constante de casos de agresión sexual a mujeres en el mundo del espectáculo.

Los movimientos "Me Too" (Yo también) y "Time's Up" (Se acabó el tiempo) han animado a las víctimas a denunciar sus casos de abuso y acoso sexual y han reclamado respeto para las mujeres.

Affleck fue protagonista de una polémica en los pasados Oscar, en los que partía como favorito al galardón al mejor actor y finalmente se hizo con la estatuilla, después de que los medios de comunicación rescataran un supuesto episodio de acoso sexual durante el rodaje de su falso documental I'm Still Here (2010).

En este caso, que se cerró finalmente con un pacto entre acusación y defensa, la productora Amanda White y la directora de fotografía Magdalena Gorka denunciaron a Affleck, quien rechazó estas afirmaciones en su contra.

Esta controversia no se interpuso en el camino de Affleck al Oscar, lo que también levantó suspicacias de racismo entre quienes vieron un trato de favor hacia este actor blanco frente al afroamericano Nate Parker, director y protagonista de The Birth of a Nation (2016) que se hundió el año pasado en el ostracismo por la revelación de un antiguo caso de agresión sexual.

Después del escándalo en torno al productor Harvey Weinstein, acusado por decenas de casos de agresión sexual, numerosas revelaciones del mismo tipo salpicaron a artistas como Kevin Spacey, Dustin Hoffman, James Franco, Brett Ratner, John Lasseter, Louis C.K. o Bryan Singer.

