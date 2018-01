'Voy a estar en la boleta', asegura Margarita Zavala

CIUDAD VICTORIA, TAMPS.-

"Voy a estar en la boleta como dijimos hace tiempo", aseguró en esta ciudad la aspirante independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala.

Al preguntarle ¿a cuál candidato apoyaría en caso de no cumplir el objetivo?, respondió: "Yo voy a completar la meta, así que es algo que no estoy ya dirimiendo".

Afirmó que actualmente lleva más de 15 mil firmas en Tamaulipas, "y ya hemos enviado más de un millón de firmas al INE y nos han validado cerca de 800 mil firmas. Y a este ritmo vamos a llegar sin lugar a dudas a los requisitos que se hicieron para que no se cumpliera, pero que sin lugar a dudas lo estamos logrando".

A las 10:30 horas Zavala se reunió en un hotel con personas de su estructura en Tamaulipas y después acudió a la plaza Hidalgo, en donde participó en la recolección de firmas con ciudadanos.

En entrevista, Margarita Zavala cuestionó que los partidos políticos estén violando la ley, "porque no es cierto que estén en precampaña, no hay duda alguna que el candidato de Morena es López Obrador; no hay ninguna duda que el candidato del PRD es Ricardo Anaya ni de los otros dos partidos; ni que el candidato del PRI es Meade y de los otros dos partidos. Y sin embargo hacen la precampaña con dinero público".

Comentó que cada spot es un recurso público, que se produce con dinero de los ciudadanos, "le pido al INE que asuma la autoridad, yo estoy atenta a todo lo que están pidiendo para las firmas".

Abordó el problema de seguridad de Tamaulipas que comparte con todo el país y a la indignación por la corrupción refiriéndose a los ex gobernadores Tomás Yarrington Ruvalcaba y a Eugenio Hernández Flores.

"Conozco muy bien a Tamaulipas, sé lo valientes que son, y quiero decirles que yo los defenderé, por las razones que quieran ustedes dar, soy la que mejor conoce los temas de seguridad", agregó.

Dijo que fortaleciendo a la Policía Federal, creando un Sistema Nacional de Policía y haciendo una Secretaría de Seguridad Ciudadana, "vamos a fortalecer la policía en calidad, en cantidad, de alguna manera hacer una carrera policial, que sea una profesión, con una política de prevención basada en evidencias y no en ocurrencias".

Aseguró que en Tamaulipas aumentó la violencia como le sucedió al país porque hubo un abandono de las instituciones de policía, de justicia y también de las fuerzas armadas.

-¿En la actualidad cómo ve al gobierno estatal?

"En un año yo veo claramente un esfuerzo del estado, pero un abandono de las instituciones a nivel federal", respondió.





