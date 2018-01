Urgen a un alza salarial

CONGRESISTAS DE EU SEñALAN QUE ES NECESARIO QUE MÉXICO SUBA EL VALOR DE LA MANO DE OBRA

A la petición de sindicatos canadienses de incluir el tema de ajustes salariales en México en el capítulo laboral del TLCAN se sumó un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes, quienes pidieron al gobierno de Estados Unidos integrar a las discusiones las políticas laborales mexicanas, tanto por los bajos salarios como por la libertad sindical.

Aproximadamente 185 congresistas enviaron al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, una carta en la que aseguran estar preocupados por el avance de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), especialmente en lo que se refiere a las políticas laborales mexicanas. "La supresión de salarios y la falta de derechos laborales tiene como resultado el que haya un outsourcing de los trabajos estadounidenses de manufactura y un bajo crecimiento salarial", explicaron en la carta que enviaron el lunes al funcionario .

Para los congresistas demócratas y republicanos, la política de mantener bajos salarios, evitar que las voces de los trabajadores se oigan y proteger a las inversiones es un imán para el crecimiento industrial mexicano.

"Cualquier nuevo TLCAN debe tener una fuerte, clara y obligatorias provisiones que agenden condiciones laborales en México", aseguraron.

Hace unos días el presidente del CNA, Bosco de la Vega, dijo que el capítulo laboral lleva un avance de entre 70% y 75% en el que afirmó no se incluye el tema salarial. A pesar de las presiones del presidente del sindicato canadiense Unifor, Jerry Dias, incluir el alza salarial en México no se logró, ya que el único país que pide hacerlo es Canadá, mientras que Estados Unidos no lo tomó como bandera.

CONFIANZA DE INVERSIONISTAS

El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel, afirmó que hay optimismo hasta esta sexta ronda de negociaciones del TLCAN, sobre todo porque los mercados de inversión y de la moneda ya no están reaccionando ante las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump.

En entrevista, en el marco de la sesión del CCIJ, el dirigente de los industriales jaliscienses señaló a pesar de que Trump sigue con declaraciones en el sentido de hacer una realidad el muro y cancelar el TLCAN, las negociaciones siguen su curso.

"Los mercados de inversión y los de la moneda ya no están reaccionando, si vemos el dólar sigue más o menos estable, más barato que en estas fechas del año pasado, no hay afectación aun cuando ha seguido haciendo declaraciones", enfatizó.

Agregó que la parte buena es que existe confianza, tanto en la economía como en México, de tal forma que las declaraciones de Trump hoy ya no están afectando.

La industria mexicana de carne de res continúa optimista de que la renegociación del TLCAN avance con éxito, pues Estados Unidos es el princial destino de sus exportaciones, con 89 por ciento del producto. En el marco de la sexta renegociación que se realiza en Montreal, Canadá, el director de Mexican Beef, Rogelio Pérez Sánchez, dijo que el mercado estadounidense sigue siendo el princial socio comercial de este alimento. México se convirtó por primera vez en el tercer país de origen de las importaciones de carne de Estados Unidos, con 22 por ciento el año pasado, sólo despúes de Canadá, con 26 por ciento.

El tema central Ayer el tema central fue la discusión sobre las reglas de origen: Ayer el tema central fue la discusión sobre las reglas de origen: ⇒ Se inició sesión del tema de reglas de origen, en el que se platica sobre la propuesta estadounidense de incrementarlas de 62.5% a 85% y que de ese porcentaje el 50% sea estadounidense. ⇒ La industria automotriz de México, Estados Unidos y Canadá, las reglas de origen debieran quedar en 62.5% y no debieran de moverse. ⇒ De discuten otros temas como telecomunicaciones y medidas disconformes, entre otros

Bajos salarios. Congresistas de Estados Unidos ponen en la mesa de discusión las distorsiones salariales que causa México.

