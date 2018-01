Merkel en contra del proteccionismo

BERLíN, ALEMANIA.- La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, alertó ayer contra el regreso del mundo al proteccionismo y al nacionalismo, y se pronunció a favor del multilateralismo, la cooperación y la apertura, en el Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, Suiza.

"Creemos que el aislamiento no nos lleva a ningún lado", dijo la jefa del gobierno alemán durante un discurso que ofreció ayer miércoles en el foro que reúne a los líderes políticos y empresariales del mundo. "Debemos cooperar, el proteccionismo no es la respuesta correcta (...) El sólo cerrarse no ayuda a proteger las fronteras", señaló.

Merkel indicó que si "las cosas no fueron justas", lo que se necesita son soluciones multilaterales, no unilaterales y enfatizó sobre las catástrofes del siglo XX: "¿Hemos aprendido de la historia, o no lo hemos hecho?", cuestionó. La canciller alemana no mencionó a Trump, pero quedó claro que su discurso fue en favor del multilateralismo.

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...