Turquía acusa a EUA de intentar crear 'Estado terrorista' kurdo

Turquía acusó ayer a EU de intentar crear un "Estado terrorista" kurdo en Siria y de incumplir su promesa de alejar a las milicias kurdas de su frontera, en el quinto día de la operación "Rama de Olivo", durante la cual ha abatido a 268 kurdos en la región de Afrin, en el norte sirio. "No cumplieron su promesa. El cálculo era diferente. El cálculo era establecer de nuevo un Estado terrorista allí. Lo llamaban el Estado kurdo", denunció el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante un discurso en Ankara.

Erdogan acusó al expresidente Barack Obama de haber engañado a su país por no cumplir su promesa de expulsar a los "terroristas" de la zona de Manbij, controlada desde el verano de 2016 por las Unidades de Protección Popular (YPG), que Ankara vincula con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). "Manbij es árabe en un 95 por ciento. No hay kurdos allí. Hicieron lo mismo en la ciudad siria de Kobane. No cumplieron su promesa", insistió y advirtió que Turquía limpiará completamente la frontera de terroristas, empezando por esa ciudad.

De momento, la operación se centra en la región kurda de Afrin, pero pronto la extenderá a Manbij, también en manos de las YPG, a las que Estados Unidos apoya en su lucha contra el yihadista Estado Islámico (EI), pero que Ankara considera terroristas. Desde que Turquía lanzó el sábado pasado la operación "Rama de Olivo" en la región de Afrin, las fuerzas turcas han abatido a por lo menos 268 kurdos, mientras en sus filas y sus aliados del Ejército Libre Sirio (ELS) han tenido entre siete y ocho bajas.

Efe

Apostados. Soldados turcos montan guardia con tanques en la frontera con Siria en Hatay, Turquía.

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...