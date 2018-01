Halla Municipio 122 mdp que reclamaba

DETECTAN DEPÓSITOS, UNO POR 60 MILLONES DE PESOS Y OTRO POR 62 MDP

EL SIGLO DE TORREÓN

Después de que la mañana de ayer martes el alcalde Jorge Zermeño Infante declaró que "se encontraron" 60 millones de pesos de un depósito que se hizo -y por lo tanto se retractó de los señalamientos que se hicieron el fin de semana contra el gobierno del Estado al que le reclamaron un faltante en la entrega de participaciones federales del año 2016 y 2017 por un monto de 122 millones de pesos que aseguraron tenerlo documentado- el tesorero Jaime Hernán Sirgo Ortiz "detectó otro depósito".

Informó que se encontró un depósito de participaciones federales del 2017 por 62 millones de los que se le reclamaron el pasado fin de semana al gobierno del Estado por 122 millones de pesos.

"También tenemos detectado otro depósito por la suma de 60 millones de pesos del 2016, pero no hemos encontrado a qué se debe, queremos suponer que también es de las participaciones del Ramo 28 que estuvieron bien pagadas".

Explica que son 62 millones de Participaciones Federales de 2017 y 60 millones de 2016, lo que hacen una suma de 122 millones de pesos que era el motivo del reclamo denunciado el pasado fin de semana.

"Los que ya encontramos son 62 millones de 2017, las cantidades se confunden un poco… el del 2016 lo tenemos detectado, pero todavía no sabemos a qué corresponde porque no tenemos una cédula de liquidación, pero el hecho es que ahí están, estaban los papeles en el archivo tuvimos que ir por ellos… mira ya está identificado este depósito, nos tuvimos que meter a revisar pequeños recibos y aparece aquí… tuvimos que estar revisando y ya encontramos y como lo había dicho anteriormente que quería revisar junto con la Secretaría de Finanzas, pues ya encontramos esta cantidad, ya están depositados".

Para Jaime Hernán Sirgo Ortiz, "lo positivo es que no hay faltante de Participaciones Federales y esperamos que así sigamos con toda seguridad... de hecho tuve una reunión con el gobernador y con el alcalde en la que nos dijo que estaba el abierto a cualquier aclaración y quedamos en el entendido que cualquier cosa la platicaríamos, lo considero positivo tener esa buena comunicación".

En la mañana, en un evento de inicio de obras en la Universidad Tecnológica de Torreón UTT, Zermeño declaró: "Revisando el día de ayer, mi tesorero (Jaime Hernán Sirgo Ortiz) me informó que una parte que él tenía como faltante sí estaba depositada. Estamos hablando de 60 millones, se va a revisar la otra parte de manera que las cosas estén claras, no se trata simplemente de reclamar faltantes, si no existen, pues no hay ningún problema", expresó.

"Sabemos que en el caso de Saltillo no se aclaró el faltante, pero ya se les entregaron recursos".

Un día antes el alcalde aseguró que se acudiría a la Secretaría de Hacienda para aclarar el faltante de participaciones.

Antes de la versión de Zermeño, en entrevista por separado, el gobernador Miguel Riquelme expresó "no hay razón para la polémica, no se adeuda nada a Torreón de Participaciones Federales, deben revisar bien, yo también fui alcalde y sé lo importante que son esos recursos".

Explica, "si el Estado le debiera a Torreón, le tendría que pagar, no hay vuelta de hoja, cualquier participación que se deba se tiene que ajustar por ley, el gobierno del Estado no se puede quedar con los recursos de los municipios, absolutamente en ningún estado de la república".

El gobernador agregó que ya se terminó la revisión de las participaciones federales y no hay ninguna observación. "No tenemos señalamientos graves en ningún municipio, yo estaría preocupado si me dijeran que le debo 30 millones a Saltillo o a Torreón, son recursos que cualquier municipio necesita para sobrevivir, pero la verdad es que no hay ninguno en Coahuila que esté en este caso. Estamos hablando de millones que se ajustan a favor y en contra, sin embargo, vamos a aclarar cualquier duda de la mejor manera, no debe existir polémica y si a algún municipio se le debe yo voy a estar pendiente de que se le pague de manera directa, yo fui alcalde y sé lo que representa un millón de pesos, la importancia de esta suma, con mayor razón la cantidad que ha reclamado Torreón".

El siglo de torreón / Fernando Compeán

122

MDP

Son encontrados en dos depósitos.

Aclaración. El Municipio finalmente "encontró" los depósitos realizados de las participaciones federales 2016-2017 del Ramo 28, luego de que el fin de semana se los reclamó al Estado.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...