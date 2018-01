La forma del agua arrasa con nominaciones al Oscar

Terminó la espera para conocer a los candidatos a lo mejor del cine en el último año. Este martes se anunciaron los nominados a los premios Oscar de la Academia, donde La Forma del agua del mexicano Guillermo del Toro arrasó en 13 categorías, incluyendo Mejor Actriz, Mejor Director y Mejor Película.

La forma del agua de Guillermo del Toro llegó a este día con altas expectativas, luego de ser reconocida en premiaciones previas como los Globos de Oro, donde el mexicano se alzó como mejor director.

La cinta del connacional logró 13 nominaciones. Se trata de las categorías Diseño de Producción, Cinematografía, Diseño de Vestuario, Edición de Sonido, Mezcla de Sonido, Banda Sonora, Mejor Edición y Mejor Guión Original. Además de Mejor Actriz y Actor de Reparto. Asimismo Sally Hawkins competirá como Mejor Actriz.

Guillermo del Toro logró además la nominación como Mejor Director y Mejor Película, de las categorías más importantes de la premiación.

Por su parte, la bélica Dunkirk, del británico Christopher Nolan, consiguió ocho candidaturas, seguida por la cinta independiente Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, con siete nominaciones.

Darkest Hour, filme político centrado en la figura de Winston Churchill, obtuvo seis nominaciones, las mismas que el drama Phantom Thread, que supone la despedida de Daniel Day-Lewis del cine.

Además, Blade Runner 2049 se llevó cinco candidaturas, todas ellas de carácter técnico, mientras que Lady Bird, de Greta Gerwig, opta también a cinco nominaciones.

La cinta de Disney-Pixar, Coco, inspirada en la tradición mexicana del Día de Muertos, alcanzó dos nominaciones, Mejor Canción Original (Remember Me) y Mejor Película Animada.

La gala será el próximo 4 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, bajo la conducción de Jimmy Kimmel.

We’ll see you in the morning. Watch live! #OscarNoms https://t.co/Nf0Nwco501