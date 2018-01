'Acalorada' discusión termina en denuncia

NO SE DIERON A CONOCER LOS MOTIVOS DE LA PELEA

Rómulo Campuzano, secretario general del PAN, denunció penalmente a Fabián Gutiérrez López, secretario particular del alcalde José Ramón Enríquez Herrera, por el delito de amenazas en su contra.

El exsenador panista dijo que la amenaza se registró la mañana del sábado cuando se trasladaba a La Laguna para una reunión de trabajo y era acompañado por Lorenzo Martínez Delgadillo, presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

A las 08:43 horas recibió una llamada del número "618 -140-90-34" que dijo no identificar, pero que al contestar de inmediato iniciaron las ofensas en su contra.

"Cuando le pedí que se identificara me dijo ser Fabián Gutiérrez y volvió a insultarme y amenazarme, por lo le dije hace unos días del presidente municipal", mencionó Rómulo Campuzano.

El panista aseguró no conocer a Gutiérrez López, pero después le informaron que se trataba del secretario particular del alcalde, José Ramón Enríquez de quien hace unos días el propio Rómulo le había señalado que él no era militante panista ni tenía por qué meterse en el proceso interno de Acción Nacional.

Aseguró que ya presentó la denuncia penal en contra de la persona señalada y que llevará el caso hasta el la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN para que se analice y se decida allá qué pasará políticamente, por que en lo legal señaló que ya será la Fiscalía la encargada de hacer la investigación correspondiente y definir qué procede.

Por su parte Fabián Gutiérrez López reconoce que sí habló con Rómulo Campuzano la mañana del sábado, pero que fue una discusión acalorada, no una amenaza, y agrega que han sido varias las llamadas que han tenido y donde el mismo Rómulo lo ha ofendido.

Reiteró que han sido discusiones acaloradas "por su capacidad mental" -dijo- pero no es para que ande "por ahí de mariquita, ay, ay", comentó Fabián Gutiérrez López.

Denuncia. El exsenador panista y ahora secretario general de su partido demandó penalmente al secretario general del alcalde de Durango.

