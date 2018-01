'Ley, inoperante ante corrupción'

DURANGO, DGO

MEADE REALIZÓ UN ACTO DE PRECAMPAÑA EN DURANGO CAPITAL

DURANGO, DGO







COMENTAR

La legislación vigente para combatir la corrupción en México es inoperante, por lo que es necesario modificarla para que realmente asuman las consecuencias de sus actos quienes se quedan con dinero mal habido.

Así lo consideró el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, en entrevista para El Siglo de Torreón, donde dijo que entre sus propuestas está modificar la figura de extinción de dominio.

"Lo que hoy nos pasa, que es la razón por la que esta ley tiende a no ser operante, es porque fijamos el mismo estándar para recuperar el dinero que para la responsabilidad penal y eso quiere decir que nosotros no podemos recuperar el dinero en ningún caso sino hasta que al final acreditemos primero que hay una responsabilidad penal, segundo de quién era y tercero que hay una vinculación entre esa persona y los bienes", indicó.

Refirió que en el resto del mundo se desvinculan los dos procesos y cuando un funcionario público o un delincuente están sujetos a procesos es suficiente que no puedan acreditar el origen lícito de bienes a su nombre para recuperarlos, "nosotros tenemos que modificar los dos procesos para efectos de corrupción y delincuencia, en materia patrimonial, suficiente es que quien esté involucrado no pueda explicar su origen para que los pierda y el resto del proceso de responsabilidad tiene que seguir su curso, pero si nosotros condicionamos lo primero en lo segundo la verdad es que no vamos a ser exitosos en quitarles a la delincuencia y a la corrupción los bienes con los que hoy están operando", expuso.

En el tema de seguridad, también planteó la necesidad de quitar, además del efectivo, las armas a los delincuentes. Reconoció que no se cuenta con la política pública ni la tecnología para detectar cómo entran las armas al país, "pero podemos movernos en esa dirección relativamente pronto para, de manera no intrusiva, identificar con cooperación y análisis los puntos críticos por donde las armas están entrando", dijo.

-En el 2017 hubo más empleos pero esto no se reflejó en mayor bienestar para las familias. Algunos analistas lo atribuyen a una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza, ¿cuál sería su propuesta para reducir estas desigualdades?-, se le preguntó al precandidato, quien tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Yale.

Así respondió: "Lo que es muy importante es que cuidemos la estabilidad de la economía familiar. La mejor forma de combatir la pobreza es el empleo, se han generado tres y medio millones de empleos en lo que va de esta administración. Sin duda es algo que tenemos que cuidar y consolidar".

Asimismo, destacó que hubo evolución en el tema del empleo, pero también mucha incertidumbre que atribuyó a factores externos.





Propuesta. Meade dijo que entre sus propuestas está modificar la figura de extinción del dominio. (OSVALDO RODRÍGUEZ/ EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: MeadeCorrupción MxEmpleos MX prielecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...