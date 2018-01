Reincide el 30% en delito de narcomenudeo

SALTILLO, COAH.-

La Fiscalía General de Justicia (FGE) informó que la reincidencia de las personas que han quedado en libertad al cometer delitos de narcomenudeo es de alrededor del 30 por ciento, no obstante, al incurrir de nuevo en estos casos han perdido el beneficio de la libertad.

De acuerdo al fiscal Gerardo Márquez, el delito de narcomenudeo no es de gravedad, por lo cual no amerita un proceso bajo la medida cautelar de prisión oficiosa.

Aseguró que hasta el 95 por ciento de los casos se judicializan, no obstante, al reincidir en este delito, se pierde este beneficio y se ingresan a los penales del estado.

"Se judicializan hasta el 95 por ciento de los detenidos, no obstante, no son delitos considerados de prisión preventiva forzosa. En esa medida, todos estos detenidos tienen la posibilidad de recuperar su libertad en forma inmediata bajo un control judicial, no obstante, en los casos de reincidencia ya no es posible que obtengan su libertad", dijo.

