RAMOS ARIZPE, COAH.-

RAMOS ARIZPE, COAH







COMENTAR

Durante el año 2017 alrededor de 12 casos de extorsiones en diversas modalidades fueron registrados en las diferentes estancias hoteleras de Ramos Arizpe, por lo que en este año se incrementarán las medidas para evitar que se sigan presentando.

De acuerdo a Mario Aguirre Rangel, vicepresidente de la asociación de Hoteles y Moteles en Coahuila, Ramos Arizpe, entre estos casos se encontraron situaciones graves como de personas que se dedicaron a hacer bromas.

"No siempre se da por cuestiones de inseguridad, también son juegos de adolescentes, en ocasiones les dicen que se gana un juego y los envuelven a que no cuelguen, los citan en un hotel y es donde hacen todo tipo de extorsión telefónica; dicen que tiene secuestrado un familiar, pero en realidad no tienen nada", dijo.

Seguir leyendo: Registran hoteles de Ramos Arizpe 12 casos de extorsión

Cifra. En el año 2017 se presentaron 12 casos en estancias hoteleras del municipio de Ramos Arizpe.

Etiquetas: extorsionesHoteles Coahuila

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...