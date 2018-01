Mexicanas que salvan al mundo

Es la más reciente integrante de la liga al sumarse a Too old to die Young, serie de Amazon, en la cual es primero una asesina para luego convertirse en samurái en Los Ángeles.

AGENCIAS

Ciudad de méxico.- Mientras la Mujer Maravilla enfrenta a monstruos y dioses que salen de la ficción, hay un grupo de mexicanas que se han convertido en paladinas de la justicia para las producciones televisivas estadounidenses.

Natalia Córdova-Buckley es Yo-Yo en Agentes de S.H.I.E.L.D., una chica con la habilidad de moverse a mucha velocidad y después volver a aparecer en el punto de partida sin problema.

Tiene como particularidad haber sido la primera heroína latina surgida en un cómic.

Paola Núñez hará justicia a los mexicanos que habitaron Texas en el siglo XIX durante la segunda temporada de The son y Ana de la Reguera será una alcaldesa en defensa de los latinos en Goliath, de Amazon.

Stephanie Sigman, la chica Miss Bala, es una capitana que supervisa al S.W.A.T, un grupo de élite angelino policial y Karla Souza es una estudiante de Derecho en How to get away with murder.

Todas dejaron en el camino a decenas de actrices en las audiciones.

"Un día una aeromoza asiática me dijo lo mucho que amaba la serie y me contaba lo difícil que para ella era ser minoría (en EU).

"Yo-Yo es una mujer con mucha bondad y usa sus poderes para cosas buenas, los mexicanos no sólo pedimos limosna, también ayudamos y mucho", indica Córdova-Buckley.

Cristina Rodlo (Run coyote run) es la más reciente integrante de la liga al sumarse a Too old to die young, serie de Amazon en la cual es inicialmente una asesina, para luego convertirse en samurái, en Los Ángeles.

¿El jefe en la dirección? Nicolas Winding Refn (The neon demon), compartiendo aventuras con Milles Teller (Divergente) y Jena Malone (Los juegos del hambre).

"Con el paso del tiempo nos hemos ido quitando los papeles de siempre", dice Rodlo, "y cuando ven a gente como Eugenio Derbez, Diego (Luna) y Gael (García) con papeles distintos, es parte de todo".

Tanto Córdova-Buckley, como Rodlo, han tenido que someterse a rutinas de ejercicios para marcar su cuerpo y ser creíble el personaje.

"El personaje es una chava que al principio está rodeada de puros hombres y poco a poco se irá sabiendo qué pasa", indica Cristina, quien comenzará grabaciones en marzo próximo y por medio año.

La nueva temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. aún está en el aire, pero en las que ha estado Natalia la han dado a conocer masivamente. "Da mucho orgullo que se estén rompiendo estereotipos, eso es lo mejor, que vean que podemos ser otras cosas, bastaba con alguien que se atreviera para que los demás lo hicieran", destaca. Intelectuales. De la Reguera siguió por mucho tiempo a una diputada latina en EU y tuvo que aprender de memoria los estatutos y el sistema político de Los Ángeles para ser la alcaldesa.

La serie acaba de terminarla a fines de 2017, esperando fecha de salida.

"Siendo la primera alcaldesa latina, debía tener todo listo", recuerda. Paola Núñez no tendrá superpoderes, pero sí un carácter firme en The son, para hacer ver su suerte al personaje interpretado por Pierce Brosnan, el agente 007, en cine.

Si en la primera temporada la familia de la actriz es masacrada, en ésta buscará vengar a todos.

"Lo interesante es ver que los blancos no son los buenos y que atacaron tierras para sostenerlas y quedarse con el petróleo, yo confrontaré a Pierce para destruirlo", expresa.

Cristina Roldo

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...