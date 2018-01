'Abás debe reunirse con EU'

JERUSALéN, ISRAEL.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo al presidente palestino, Mahmud Abás, que "quien no esté dispuesto a hablar con los (norte)americanos sobre paz es que no quiere la paz".

"Tengo un mensaje para Abás: no hay alternativa al liderazgo de EU en el proceso diplomático. Quien no esté dispuesto a hablar con los americanos sobre paz, es que no quiere la paz", dijo.

AP

Netanyahu envió un fuerte mensaje a Mahmud Abás.

