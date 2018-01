LoMásLeído Sin muro no hay trato: Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió hoy que el muro fronterizo será pagado "directa o indirectamente" por México y aseguró que nunca ha cambiado su percepción cómo debería ser la barrera física, contradiciendo así a su jefe de gabinete, John Kelly.

"El Muro será pagado por, directa o indirectamente, o a través de un reembolso a largo plazo, por México, que cuenta con un absurdo superávit de 71,000 millones de dólares con EU", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

Trump subrayó que "el coste de 20,000 millones de dólares es mínimo comparado con lo que México consigue de EU. ¡El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es un mal chiste!".

El mandatario dijo que México "está calificado como el país más peligroso del munto", por lo que ve la necesidad de construir el muro y que sin éste "no hay trato".

We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal!