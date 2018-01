Cristina Rodlo, la actriz lagunera que conquista

YOHAN URIBE

Cuando tenía once años, la actriz lagunera Cristina Rodlo, ingresó al taller de teatro de su escuela, la Pereira. Desde el primer ejercicio que le indicó su maestra, supo que su destino era contar historias a través de personajes, años, después y luego de una carrera de preparación y tocar puertas, su nombre empieza a ingresar a las grandes producciones.

"Mi primer contacto con la actuación fue en la escuela, creo que desde ese momento se definió mi camino. Esta carrera en la que tengo nueve años, por la que he trabajado y que me ha dejado grandes satisfacciones", comenta la actriz lagunera.

Preparada para iniciar el rodaje de la serie "Too old to die young", la cual recientemente arrancó su producción bajo la dirección de Nicolas Winding Refn; Cristina Rodlo espera un 2018 en el que se abran muchas puertas, tanto en su natal México, como en Estados Unidos y Europa.

Recientemente, la actriz lagunera regresó a la plataforma de Netflix, dando vida al papel de Mariana; en la segunda temporada de la serie "El Vato", producida por NBC-Universo; y cuyo estreno ha sido catalogado como un éxito.

"Desde que salí de mi primera clase de teatro decidí mi profesión, cuando llegué a la casa y les dije a mis papás que quería ser actriz, obviamente no me creyeron. Hasta que me gradúe de la preparatoria, y obtuve una beca para estudiar en la American Musical and Dramatic Academy, de Nueva York", recordó la lagunera.

La primera vez que Rodlo, trabajó de manera profesional, fue en un cortometraje que realizó Terregal Flims en Torreón, dirigido por Rodrigo Oviedo, y donde participó también el actor lagunero Miguel Rodarte.

En mi carrera fue fundamental el apoyo de mis papás, lo que me empujó a seguir adelante y llegar acá.

Una actriz con madera

Cristina Rodlo es una de las actrices mexicanas más destacadas en la actualidad, con una carrera que cada día se solidifica más, gracias a su talento y disciplina. Realiza sus estudios de actuación en el conservatorio "The American Musical and Dramatic Academy" en la ciudad de Nueva York. Inicia su carrera participando en varios cortometrajes, entre ellos, "DayDreamed" y "El Baile" para después filmar en el largometraje independiente "Red Hook Black" y la película "The Condemned".

Al regresar a México, protagonizó la primera Webserie creada para Twitter "24 Casetas" filmada en Argentina, "Dos Lunas" para MundoFOX , "El Capitán Camacho" para FOX, "2091" de FOX y participa con mucho éxito en la serie "El Vato", de NBC Universo.

En activo La Lagunera Cristina Rodlo además estrenará: La Lagunera Cristina Rodlo además estrenará: ⇒ El remake estadounidense de la película 'Miss Bala'. ⇒ La serie 'Too old to die young'.

