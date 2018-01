Inicia Javier Corral marcha hacia la Ciudad de México

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.-

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA







COMENTAR

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, inició la marcha que desde Ciudad Juárez pretende llegar a la Ciudad de México en dos semanas en demanda de que se extradite al ex mandatario estatal César Duarte Jáquez y la entrega de 700 millones de pesos de recursos federales.

"Este régimen corrupto y corruptor se ha perpetrado en el poder, desviando recursos públicos para sus fines político- electorales. Chihuahua es hoy foco de atención nacional porque ha logrado acreditar ante los jueces el modus operandi de la corrupción política, esa que le quita los recursos al pueblo", dijo Corral al encabezar el arranque de la Caravana por la Dignidad.

Justo a la mitad del puente que divide México de Estados Unidos, unas mil personas comenzaron la marcha que en dos semanas habrá de llegar a la capital del país, a fin de exigir la extradición de Cesar Duarte Jáquez, y la entrega de recursos federales a la entidad.

"Queremos la pena máxima para quien saqueó a Chihuahua, lo que más nos interesa es resarcir el patrimonio de Chihuahua lo que malversaron y usaron en su beneficio personal. Recuperar el fruto de lo indebido para ponerlo al servicio de la gente, becas para estudiantes, campesinos, adultos mayores, gente que no tiene y que ve cómo otros se llenan las manos de recursos indebidos", señaló al referirse a su antecesor, quien se encuentra prófugo de la justicia en la vecina nación, y de quien la PGR solicitó el pasado viernes su captura y extradición.

La caravana recorrerá en las próximas semanas varias entidades del país, pasará por Chihuahua el día 21, en Meoqui-Delicias el 22, Camargo-Parral el 23, Parral-Jiménez el 24, Gómez Palacio, Durango, el 25; Torreón el 26, Saltillo-Monterrey el 27, de Zacatecas a Aguascalientes el 28, San Luis Potosí el 29, León Guanajuato el 30 y cierra enero en Tepic, Nayarit el 31. En febrero, estará en Guadalajara el 1, Morelia el 2, Cuernavaca el 3 y en la Ciudad de México el 4 de febrero, con el plan de manifestarse ante la PGR, Relaciones Exteriores y la SHCP.

Tras partir del puente Córdova-Américas, en la línea divisoria se colocó una manta que dice en inglés: "We urge US goverment to deport the fugitive César Duarte" (Urgimos al gobierno de Estados Unidos a deportar al fugitivo César Duarte).





La caravana recorrerá en las próximas semanas varias entidades del país. (EFE)

Etiquetas: desvios pri

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...