Cierre es un 'lindo regalo' de los demócratas: Trump

El presidente Donald Trump tuiteó el sábado que los demócratas provocaron el cierre del gobierno para darle "un lindo regalo" al cumplirse el primer aniversario de su investidura.

Los demócratas “podrían haber hecho un trato fácilmente, pero decidieron jugarse a la política del Cierre”, aseguró.

This is the One Year Anniversary of my Presidency and the Democrats wanted to give me a nice present. #DemocratShutdown