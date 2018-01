¿Guillermo del Toro plagió la historia de The Shape of Water?

Acusaron al director de copiar a otro proyecto

Guillermo del Toro se está llevando todas las palmas con su nuevo proyecto, La forma del agua, que acumula importantes ganancias en taquilla, premios en las ceremonias más importantes del ramo y entusiasmo de parte de los fanáticos, sin embargo, no todo es alabo para el mexicano.

Varios internautas encontraron similitudes entre la más reciente cinta del director y el cortometraje de 2015 The Space between us, que trata de una trabajadora de limpieza de una planta a la que llega una criatura mitad humano mitad pez con quien desarrolla un vínculo.

La revista Quién contactó al director de aquel proyecto y le preguntó su opinión sobre el parecido entre ambas historias. Marc Nollkaemper respondió: "Estoy de acuerdo que tuvimos ideas similares al mismo tiempo. De hecho, estoy muy contento con las coincidencias. No he visto La forma del agua, pero obviamente sí he visto el tráiler".

Ya en el verano pasado Erick Anderson del portal Awards Watch había hablado de este tema y se dio por sentado que, aunque hay similitudes, no se trata de un caso de copia como tal.

“Lo que es gracioso es que tengo dos películas, Hellboy y Hellboy 2, que tienen criaturas acuáticas encerradas en tanque súper secretos en laboratorios, así que ese concepto general no está en el terreno de lo exclusivo”, declaró respecto al tema Del Toro.

Tanto él como sus fans han hablado de las diferencias entre uno y otro concepto, por ejemplo, en La forma del agua la protagonista es muda, además de que el relato se desarrolla en los años 60’s, mientras que en el cortometraje la protagonista no es muda y la historia se lleva a cabo en un futuro postapocalíptico.







