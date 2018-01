México no pagará por muro: Kelly

WASHINGTON, EU

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, admitió ayer ante los miembros del Grupo Legislativo Hispano (CHC) de la Cámara de Representantes que no hay manera de que México pague un muro en la frontera y que durante una campaña presidencial se hacen promesas "desinformadas".

Cuatro legisladores participantes en el encuentro, citados de manera anónima por The Washington Post, dijeron que Kelly concedió que no habrá un muro que "sea pagado por México" y que "no habrá un muro de mar a mar".

"Ciertas cosas se dicen en la campaña que son desinformadas", dijo Kelly de acuerdo con los legisladores, en alusión al muro, una de las principales promesas de campaña del entonces candidato presidencial Donald Trump.

"Una cosa es hacer campaña y otra es gobernar. Es realmente difícil", agregó Kelly, quien según la versión usó la frase "barrera física" en lugar de muro.

Asimismo se acreditó haber influido en la evolución de la postura de Trump sobre ciertos temas, incluido el muro y el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA. "(Donald Trump) hizo campaña contra DACA... (ahora) se ha suavizado", indicó.

