Trump ofende a medios de EU

- El presidente de EU, Donald Trump, anunció ayer los "ganadores" de los polémicos "premios" a las "noticias falsas" de 2017, que otorgó a varios medios generalistas estadounidenses encabezados por el rotativo The New York Times.

Hacía semanas que Trump había anunciado la creación de estos premios para ofender a la prensa, aunque su entrega era un gran misterio.

Trump escribió ayer en Twitter el mensaje: "Y los ganadores de las noticias falsas son...", acompañado de un enlace a la página web del Comité Nacional Republicano con un listado de diez galardonados con estos controvertidos "premios".

Un artículo del reputado economista Paul Krugman en The New York Times sobre las repercusiones económicas de la victoria de Trump llamado "The economic fallout" ("Las consecuencias económicas") fue el elegido por el presidente para encabezar esta insólita lista de "premios".

En su columna, Krugman afirmó que la economía "nunca" se recuperaría del paso del magnate por la Casa Banca.

El segundo medio galardonado por Trump fue la cadena ABC por una información, de la que después se retractó, en la que aseguraba que Michael Flynn, el polémico exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, iba a declarar que el presidente le ordenó establecer contacto con el Kremlin.

Y en el tercer puesto del podio, la información con la que CNN afirmó que Trump y su hijo, Donald Trump Jr., tuvieron acceso en exclusiva a los documentos hackeados a la demócrata Hillary Clinton y al Partido Demócrata que Wikileaks filtró durante la campaña electoral.

En total, CNN recibió cuatro de los diez "premios", seguido por The New York times con dos y el rotativo The Washington Post, las revistas Time y Newsweek y la cadena ABC con uno cada uno.

Acompañado del tuit con la deslucida entrega de los "premios", Trump también escribió: "Pese a la cobertura de algunos medios muy deshonestos y corruptos, ¡hay un montón de grandes periodistas que respeto y muchas BUENAS NOTICIAS para los estadounidenses de las que estar orgulloso!".

Dos senadores republicanos, John McCain y Jeff Flake, criticaron ayer duramente a Trump por su plan de anunciar los "premios" y rechazaron sus rutinarios ataques a la prensa como "sin precedentes ni sentido".

Define Fox News agenda de Trump

Desde que llegó a la Casa Blanca, Donald Trump emite hasta cinco de sus mensajes matutinos en Twitter como respuesta a lo que ve en la cadena conservadora Fox News, según un análisis de Matt Gertz, de la ONG Media Matters for America.

"El patrón es impactante. Él ve regularmente estos programas y tuitea sobre eso", señaló Gertz en entrevista, quien comenzó a rastrear los tuits del mandatario desde octubre.

Durante la mañana del pasado lunes 2 de enero, por ejemplo, Trump pidió investigar a una exasesora de Hillary Clinton, agradeció a un agente de la Patrulla Fronteriza, tomó crédito por un año sin muertes en vuelos comerciales, aseguró que las compañías habían dado bonos a sus trabajadores por la reforma fiscal, y apoyó el diálogo entre Corea del Norte y el Sur.

La única relación entre esos temas, encontró Gertz, es que fueron discutidos en Fox News en ese orden. Desde 2011, Trump tuvo un segmento en el programa Fox and Friends, el que más suele ver el Presidente, asegura Gertz a partir de sus tuits. "(Trump) está obteniendo información sobre lo que los conservadores creen que es importante", señala. "Esto le da a la cadena mucho poder". El caso más preocupante que ha visto, apunta, es la amenaza que lanzó Trump sobre tener un botón nuclear más grande que el Kim Jong-un. Trump publicó su tuit a las 7:49 p.m. Doce minutos antes, Fox News entrevistaba a un invitado sobre la amenaza nuclear de Kim. (Agencia Reforma)

Crítica. Algunos republicanos no están de acuerdo con la forma que trata Trump a la prensa.

