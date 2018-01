Rechaza Margarita Zavala declinar a favor de Meade

VERACRUZ, VERACRUZ.-

La aspirante independiente a la presidencia, Margarita Zavala, rechazó que vaya a declinar a favor del precandidato del PRI, José Antonio Meade.

De gira por Veracruz, desestimó las declaraciones del líder y precandidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador y dejó en claro que dará la batalla hasta el final.

"Andrés Manuel a veces dice que, por supuesto, quitándome mi nombre, que soy yo quien le dará la batalla y luego dice que no, que en realidad voy a declinar, no, no voy a declinar, no le voy a dar la batalla, le voy a ganar", expresó.

En cuanto a la investigación que inició el INE por la detección de firmas ciudadanas falsas en aspirantes a candidatos a diputados federales independientes, aseguró que se mantendrá atenta a las indicaciones que emita la autoridad electoral.

Resaltó que lleva más de un millón de firmas ciudadanas acopiadas, de las cuales se validaron más de 700 a la fecha.

Además, confió en cumplir con el 1 por ciento del padrón electoral en 17 de los 32 estados del país.

Incluso, dijo que ya se cumplió con ese requisito en siete estados del país.

"Yo estoy atenta y mi equipo a lo que diga el INE, he mandado más de un millón de firmas, ustedes han visto a través de las redes, en las calles, en las plazas a miles de voluntarios recabando firmas, mi ritmo ha sido lineal, yo estoy muy tranquila del esfuerzo que ha hecho mi equipo", remató.

Sobre la inseguridad en el país, dijo que se requiere un gobierno valiente que combata al crimen en lugar de que conceda amnistía a los delincuentes.

Además, manifestó que no se forman policías desde hace aproximadamente cinco años, lo cual impacta en la seguridad de los mexicanos.

"Lo que necesita México es un gobierno valiente, un gobierno valiente que enfrente al crimen organizado, no que le dé amnistías sino que enfrente al crimen y que el ciudadano se sienta bien acompañado", agregó.





