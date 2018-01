AMLO lanza llamado a la unidad a panistas

CIUDAD DE MÉXICO.-

El precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, lanzó un llamado a panistas honestos, con dimensión cívica, para que se unan a su movimiento en la contienda electoral para acabar con la corrupción, ya que el PAN ya no tiene ideales, ni doctrina.

"Hago el llamado a que nos unamos, que se vengan con nosotros, no que se adhieran, sino a unirnos con propósitos claros como acabar contra la corrupción. Es un llamamiento a militantes del PAN, he venido pidiendo a militantes del PRI, de PRD, de MC, a unirnos y ha dado resultado, se están uniendo millones de militantes de otros partidos a nuestro movimiento, también muchos ciudadanos sin partido", dijo.

En un video publicado en sus redes sociales, criticó que Ricardo Anaya, precandidato a la presidencia por PAN-PRD-MC, aprobó la reforma energética y ahora "de manera incongruente por completo", dice que es un absurdo el alza a las gasolinas.

"(Anaya) no sabe lo que es la palabra congruencia, no es un hombre con ideales y principios, ni leal, ni confiable".

Sostuvo que si los panistas se unen se compromete a acabar con la corrupción.

"Hacer un llamado a militantes del PAN, con todo respeto les puedo decir con argumentos que ya no tienen motivos para participar en un partido como el PAN, que ya perdió el rumbo por completo, no tiene nada que ver con sus orígenes, ya no tiene ese partido ideales, no hay doctrina, no es lo que pensaron sus fundadores Manuel Gómez Morí, y otros, para luchar contra el partido único de Estado, ahora ya es otra cosa", expresó.

Adelantó que las encuestas indican que votarán por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), cerca de 30 millones de militantes.





