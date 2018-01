Consumo de alcohol se duplica durante fiestas de Guadalupe-Reyes: AA

CIUDAD DE MÉXICO.-

En los últimos cinco años, durante el famoso "maratón Guadalupe – Reyes" que inicia el 12 de diciembre y concluye el 6 de enero, se ha duplicado el consumo de alcohol en exceso entre jóvenes mexicanos de 12 a 17 años, en 2011 el consumo era de 4.3% y en 2016 pasó a 8.3%, alertó Roberto Karam Araujo, presidente de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos.

Al inaugurar la 23 Semana Nacional de Información contra el Alcoholismo "Compartiendo esfuerzos", Karam Araujo detalló que este año el evento estará dedicado a niños y adolescentes, se hablará sobre el tema y se hará conciencia de los daños que el alcohol provoca en el organismo en Centros Escolares y en más de 8 mil módulos de información.

Del 15 al 21 de enero se impartirán más de mil 500 pláticas informativas sobre esta enfermedad y su método de recuperación, además se repartirán más de 50 mil folletos con información.

El director de servicios de AA dijo que en el país, 70% de la población consume bebidas alcohólicas, de los cuales, 20% lo hace de manera excesiva.

En su oportunidad, Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, lamentó que durante 2016, 110 mil menores de edad que cursan quinto y sexto grado de primaria hayan bebido más de cinco copas en un evento, lo mismo hicieron 1.5 millones de jóvenes de secundaria y bachillerato, "chamba tenemos de sobra para darle fin a estas cifras".

El comisionado calificó de inaceptable que la incidencia en el consumo vaya en incremento mientras que la edad de inicio es cada vez menor, "es un problema de nuestros niños, tenemos que evitar que se les venda alcohol, que se venda alcohol adulterado, que se hagan fiestas clandestinas, y trabajar con otras dependencias como la secretaria de educación para evitar que los niños se hagan adictos".

Aseguró que sus palabras no tienen que ver con ser "conservador" sino que trata de cumplir con su deber vocacional e institucional "para proteger a los chavitos para que no usen lo que no deben, cuando no deben".





Del 15 al 21 de enero se impartirán más de mil 500 pláticas informativas sobre esta enfermedad y su método de recuperación, además se repartirán más de 50 mil folletos con información. (ARCHIVO)

