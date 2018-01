Dejan en 'stand by' tema de tratadora

LAS CONDICIONES DEL CONVENIO NO FAVORECEN A SAPAL

El siglo de torreón

El siglo de torreón

Hasta ahora el Consejo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (Sapal) no ha analizado en sesión el tema de la planta tratadora de aguas residuales por la cual el Ayuntamiento tiene un adeudo de hace años por más de 140 millones de pesos.

Lerdo debe a una empresa particular encargada de la planta tratadora de aguas residuales, porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó de comprar cierto volumen de agua tratada al Sapal, por lo que ahora éste último tiene que responder a la compañía encargada. Es decir, el Ayuntamiento de Lerdo tiene que responder por el agua que la CFE no compra o utiliza.

Hasta ahora no se ha analizado una solución viable para el Ayuntamiento con respecto a este tema que también representa un problema que va creciendo.

La presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) y regidora Angélica Machado Medrano, quien es integrante del Consejo del Sapal, dijo que aún no ha sido analizado esta situación durante las reuniones y que los integrantes no han tenido acceso al contrato celebrado hace una década para conocer las cláusulas del mismo.

Existe un convenio firmado con el Gobierno del Estado y el Gobierno municipal hace 10 años con la participación del Gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en donde se acordaron las condiciones en las que operaría la planta tratadora de aguas residuales.

Hace 10 años se informó entre las generalidades que el costo por metro cúbico sería cubierto directamente por el Municipio al prestador de servicios con los recursos obtenidos del pago de CFE por el agua tratada. No obstante, las condiciones del convenio no favorecen actualmente al Municipio porque Sapal tiene que pagar a la empresa a cargo de la planta tratadora cierto volumen, no importando si la CFE la necesita o no, y esta Comisión hace años que no ocupa toda el agua.

Hasta ahora el Ayuntamiento no ha podido conciliar con la CFE que ésta última se haga cargo de adquirir el volumen que se requiere para que Lerdo no tenga que cubrirlo a la empresa, siendo ésta la que más se beneficiará.

"La información de este asunto nos las hizo llegar la presidenta de manera extraoficial, no hemos sesionado por este motivo en el Consejo de Sapal, creemos que se requiere analizar toda la información al respecto. Hace falta ver el detalle del convenio y decirle a la CFE que cómo es que a estas alturas se haga esto con el Municipio porque lejos de que se quede en 'stand by' se va a generar un problema económico a mediano plazo mucho mayor", dijo la regidora.

Problema Sigue sin haber acuerdo en tema de la planta con la CFE: Sigue sin haber acuerdo en tema de la planta con la CFE: ⇒ La planta Guadalupe Victoria cada vez pide menos agua tratada y la diferencia la tiene que pagar el Sapal a la empresa encargada de la planta. ⇒ El costo por metro cúbico sería cubierto directamente por el Municipio al prestador de servicios con los recursos obtenidos del pago de CFE.

Planta. Fue hace 10 años que se realizó el convenio. Actualmente el Municipio tiene que pagar lo que la CFE no aprovecha.

Más de GP Y LERDO

... Anterior Siguiente ...