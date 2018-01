Piden mantener la calma ante asesinatos

TORREÓN, COAH.-

Hugo Morales, delegado de la Fiscalía de Justicia de Coahuila, pidió a la población "mantener la calma" ante los recientes repuntes en asesinatos en Torreón, afirmó que "en su mayoría no se encuentran ligados al crimen organizado".

El funcionario dijo que, a pesar de tratarse de diez casos en la primera quincena de enero, no debe de ser motivo de alarma, pues son situaciones de naturaleza diferente a las de otros años.

"Los procesos de esas indagatorias están avanzando a paso firme... no me gustaría detallar hasta que no tengamos toda la información completa y que la carpeta esté más integrada, yo creo que en su oportunidad será el fiscal general quien dará a conocer esa información".

Morales dijo que el mes de diciembre de 2017 cerró oficialmente con 11 muertes violentas, por lo que buscarán no superar ese registro y así asegurar una tendencia regular en el inicio de este 2018.

Dijo que de parte del Gobierno estatal se cuenta con "toda la disponibilidad" para armar las investigaciones necesarias y garantizar un ambiente de tranquilidad en la Comarca Lagunera, consideró que con las autoridades municipales hay "una comunicación clara y deseos de trabajar en favor de la ciudadanía".

Respecto a los casos de muertes violentas que se han registrado en este mes de enero, Hugo Morales dijo que en su mayoría se trata de situaciones "desafortunadas", pero que nada tienen que ver con el crimen organizado.

"Yo les pido que tomemos en consideración lo que les comento, el hecho de que haya habido un repunte, no necesariamente significa que haya una ola de violencia... en la mayoría de los casos no tiene que ver con el crimen organizado como tal".

El funcionario además dijo que en algunos casos de asesinatos, los vehículos involucrados portan placas del estado de Durango o se relacionan con hechos en las ciudades del estado vecino, por lo que ya buscan afianzar acciones de coordinación con la Fiscalía de Durango en la región.

"Efectivamente algunos de ellos traen placas de Durango, algunos incluso placas sobrepuestas, por eso ya estamos realizando la coordinación necesaria para esclarecer cada uno de los hechos", dijo.

