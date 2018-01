Secundan a gobierno quienes desestiman mis denuncias: Corral

CIUDAD DE MÉXICO.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró su queja contra la Federación por presunta retención de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda no es un momento local y aseveró que se equivocan quienes, haciéndole segunda al régimen priísta, pretenden aislar el caso de su estado y desestimar la denuncia que hizo.

Sin dar nombres, Javier Corral se refirió a declaraciones de algunos mandatarios, algunos de ellos panistas, como el queretano Francisco Domínguez, quien afirmó que en la Comisión de Hacienda de la Conago, que él preside, no ha habido quejas por presunta retención de delitos federales.

"Como Coordinador de la Comisión de Hacienda de la Conago, nunca, en ningún momento, ningún gobernador ha tenido un acercamiento a que haya habido terrorismo o de, si es de un partido o de otro, a favor o en contra de los ingresos hacendarios que debe de recibir cada estado o entidad federativa por parte de la Secretaría de Hacienda", afirmó Francisco Domínguez.

El pasado 8 de enero, el gobernador de Chihuahua, en un acto acompañado de figuras y líderes partidistas del PAN y PRD, acusó al gobierno federal de retenerle recursos debido a la investigación que realiza contra el priísta Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

Incluso, tras su declaración, otros mandatarios como el michoacano Silvano Aureoles dijo que la queja del chihuahuense se trata de un planteamiento estrictamente electoral porque quizá pretende ser secretario de Gobernación; o el sinaloense Quirino Ordaz afirmó que no hay criterios partidistas en la asignación de los recursos a los estados.

En este sentido, Javier Corral pidió a los panistas definirse en el combate a la corrupción e impunidad, dejando de lado "las simulaciones y las negociaciones vergonzantes".

En el marco de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del PAN, Corral Jurado indicó que combatir el pacto de impunidad es ir hasta las últimas consecuencias, no quedarse en las penúltimas consecuencias.

"Estoy aquí para decirle al Consejo Nacional del partido, en este momento tan crucial de México, que es un momento de definiciones de todos y cada uno de sus componentes, que el de Chihuahua no es un momento local. Se equivocan quienes, haciéndole segunda al régimen priísta, pretenden aislar el caso de Chihuahua y desestimar la denuncia que estamos haciendo", afirmó.

El mandatario estatal dijo que el problema financiero de Chihuahua no es una lucha con "fines electorales ni está inscrita en el marco de una estrategia de campaña", por el contrario, sino es el ejemplo del pacto de impunidad que atraviesa a partidos, a poderes, a los tres niveles de gobierno, y a los múltiples sectores de la sociedad.

"No fue un mensaje para Chihuahua, a nosotros nos la aplicaron, fue un mensaje para los demás gobernadores del país, para que quien se atreva a tocar ese centro neurálgico, ese nervio fundamental del sistema que es la corrupción, sepa que le sucederá lo que le pasa a Chihuahua", advirtió.

Acompañado por el presidente nacional, Damián Zepeda, el ex senador dijo que el conflicto financiero con el gobierno federal es una "batalla" que le plantea al PAN una definición y a todos sus componentes.

"¿Vamos en serio o no contra el pacto de impunidad?, ¿Vamos en serio o no contra la corrupción política? No permitan que nos aíslen porque si Chihuahua fracasa en esta nueva batalla, una parte muy importante de la esperanza de México puede morir, porque está aquí tocado, aquí sí, realmente el pacto de impunidad", agregó.





