Homicidios recientes son hechos aislados: Zermeño

El alcalde de Torreón pidió no hacer “apología de los hechos delictivos” y pidió esperar los resultados de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía, sobre los homicidios violentos registrados en el inicio de este año.

En la reunión de Seguridad semanal celebrada hoy por la mañana en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Jorge Zermeño Infante dijo que ve una ciudadanía tranquila.

“Yo les pediría que no califiquemos las cosas, la ciudadanía está tranquila, los ciudadanos en Torreón y en la Comarca Lagunera salen a las calles, van en la noche a los restaurantes, van a visitar a familiares y podemos ver un Torreón tranquilo la ciudadanía no está inquieta, son hechos aislados“.

Con respecto a la intervención del crimen organizado en los homicidios, dijo: “yo eso no lo puedo afirmar, me parece que no estamos para señalar hipótesis de algo que no tenemos los elementos”.

El alcalde dijo que en estos casos lo que no debe haber es impunidad.

Por su parte Hugo Morales, delegado de la Fiscalía Región Laguna I, informó que son 10 homicidios los que se han registrado en el año, dos de ellos ayer viernes cuyos cuerpos fueron localizados en la cajuela de un auto, y que actualmente se están investigando.





En la reunión semanal de seguridad, el alcalde señaló que los homicidios recientes son hechos aislados. (EL SIGLO DE TORREÓN)

