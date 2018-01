EL GOBERNADOR DEL BANXICO RECONOCE LOS RIESGOS

El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, aseguró que la inflación enfrenta tiempos adversos al alcanzar rangos no vistos en los últimos años, pero aseguró que las presiones que llevaron la inflación a cerrar 2017 en 6.77% son transitorias.

Al participar en el seminario sobre perspectivas económicas 2018 organizado por el instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Díaz de León aseguró que la inflación comenzará a descender desde enero y mantendrá esta tendencia a lo largo del año.

Así, el gobernador del banco central destacó que el organismo estará muy atento al comportamiento de las presiones externas, principalmente de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para aplicar las medidas necesarias para cumplir con el mandato del Banco de México de mantener estable la inflación.

Díaz de León enfatizó que el incremento de precios durante 2017, tuvo una fuerte presión en el segundo semestre, particularmente por un aumento en los precios del Gas LP, combustible que a lo largo del año tuvo un alza de 44%.

Los factores que llevaron a la inflación a niveles de 6.7 por ciento al cierre del año pasado son transitorios, por lo que se comenzará a ver una reducción a partir de este mes, aseguró.

Señaló que la inflación comenzará a tener una reducción a partir de enero y continuará con una tendencia descendente a lo largo del año, acercándose a la meta de 3.0 por ciento más/menos un punto porcentual hacia el cierre de 2018.

El banquero central consideró que se mantienen los riesgos para la inflación derivados de los movimientos del tipo de cambio, que estará influenciado por la definición de la relación bilateral con Estados Unidos, a lo que se suman factores de demanda.

Agregó que para alcanzar la meta de inflación se deben cumplir tres condiciones: que el tipo de cambio mantenga un comportamiento ordenado, que la inflación no subyacente no tenga choques adicionales y que el mercado laboral tenga un comportamiento adecuado y no haya presiones inflacionarias.

BAJA LA CONFIANZA

La percepción de las familias sobre su situación económica y del país retrocedió al cierre del año pasado, producto en parte del repunte inflacionario, advierten especialistas.

En diciembre de 2017, el Índice de Confianza del Consumidor elaborado de manera conjunta por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) y el Banco de México (Banxico) registró una disminución mensual de 0.2% con datos ajustados por estacionalidad, luego de que en noviembre había reportado una alza de 0.8%. Cuatro de los cinco componentes que integran este indicador registraron un retroceso mensual al cierre del año pasado. Por ejemplo, el componente correspondiente a la opinión sobre la situación económica de los integrantes del hogar en el momento actual frente a la que tenían hace doce meses retrocedió 0.1% en su comparación mensual.

Por su parte, el rubro que evalúa la expectativa sobre la situación económica de los miembros del hogar dentro de doce meses respecto a la que registran en el momento actual disminuyó 0.7% a tasa mensual.

3

POR CIENTO

Es el objetivo de la inflación a largo plazo.

A. DíAZ DE LEóN

EL UNIVERSAL

Presión. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banxico, en su intervención en el seminario.

