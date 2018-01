Damían Zepeda, dispuesto a ser investigado sobre asuntos en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO.-

El presidente del PAN, Damián Zepeda, dijo estar en la mejor disposición a ser investigado ante señalamientos de irregularidades en Sonora, pero sostuvo que nunca ha trabajado en el gobierno de ese estado ni tenido responsabilidad en la asignación de obras públicas.

“El Partido Acción Nacional (PAN) jamás negociará la impunidad, hagan lo que hagan, aquí hay gente honesta, hay gente integra, adelante como lo he dicho siempre con toda investigación que se lleve", dijo en conferencia de prensa.

“Jamás en mi vida un solo minuto he trabajado en el gobierno del estado y jamás en vida he tenido la responsabilidad de asignación de obras públicas. Soy gente de bien, soy gente integra y soy gente que no se deja intimidar”, sostuvo.

Dijo estar en la mejor disposición de ser investigado porque así es como debe de ser la justicia en el país, sin embargo "vamos a luchar siempre para que no se utilicen los aparatos de justicia para atacar la oposición, para intimidar y mucho menos para fabricar declaraciones falsas e intimidar a los actores políticos".

“No nos van a intimidar, no nos van a callar, no vamos a dejar de denunciar", agregó al pedir que el gobierno de Sonora sea objetivo e imparcial.





