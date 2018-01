Fausto Vallejo renuncia al PRI, buscará alcaldía de Morelia por el PES

CIUDAD DE MÉXICO

El ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, informó que será candidato a la alcaldía del estado de Morelia por el Partido Encuentro Social (PES) y posiblemente por el Partido del Trabajo (PT).

"Yo creo que iremos por el PES, posiblemente y posiblemente con el PT, en donde ha manifestado públicamente también el dirigente estatal que podríamos llegar a un acuerdo y sumarse a esta aspiración", dijo el ex gobernador en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Fausto Vallejo expresó también su opinión sobre el partido al que representará, pues dijo sentirse muy ligero y augura algo positivo.

"Me siento muy ligero para ir por este partido, que es un partido nuevo, que no conocemos que tenga tropiezos o desviaciones por ser nuevo y auguramos que sea un partido positivo y que no se desvíe como otros partidos".

El ex gobernador Fausto Vallejo Figueroa oficializó ayer miércoles, su renuncia al PRI, tras más de 40 años de militancia, luego de que, insistió, se dijo ninguneado por la "gerencia nacional" que encabeza Enrique Ochoa Reza.





