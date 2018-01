Los retos de Radio Torreón

YOHAN URIBE

Eduardo Teele, director de Radio Torreón, inició su proceso de preparación para asumir el cargo, tres meses antes de comenzar la nueva administración. Para ello, dijo, empezó a escuchar la programación de la estación, evaluar sus contenidos y pensar en las necesidades del espacio, al menos en lo que se escucha al aire.

A una semana de haber arrancado su labor en la estación del municipio, se encuentra realizando entrevistas con los colaboradores. Dijo que los titulares de algunos programas se irán por voluntad propia y a otros los acomodarán en otros horarios, a fin de mejorar la calidad del contenido.

Cuestionado sobre los señalamientos que se han realizado a Radio Torreón, por programar música comercial, grupera, noticieros y una serie de contenidos que la aleja de lo cultural, educativo, científico y formativo, para lo que se le concedió la concesión, según la ley; el funcionario señaló:

"Desde que el licenciado Zermeño me hizo la invitación, no echamos un clavado a todo lo que son los estatutos, la leyes y reglamentos para entender que es lo que hay que llevar acabo en está estación. Hay, de repente, ciertos malos entendidos sobre una estación cultural, donde de repente quieres meter un programa de deportes y choca, pero al final de cuentas el deporte también es cultura.

"Cualquier tipo de música es cultura, y al final de cuenta hay que buscar los espacios para poder hacerlo, música de cualquier tipo, yo lo que había escuchado es que la gente reclamaba que la habían hecho muy grupera", dijo.

Otra de las quejas que refirió Teele, es que habían en la estación muchas menciones comerciales de productos. Sobre la antena que direccionaba la señal de Radio Francia, donada al municipio de Torreón por la embajada Francesa, dijo que aunque si está físicamente en la estación, ya no es necesaria para transmitir, gracias a la digitalización; y en la nueva barra de la 96.3 están pensando en retomar algunos programas de Radio Francia.

"Pero si tenemos que darle un poco de surtido, por llamarle de alguna manera , a la estación, creo también que lo que es cultural no debe estar peleado con lo que es raiting, al final de cuentas podemos tener una estación muy cultural pero si te escuchan 5 o 6 personas para qué quieres la estación, hay que modernizar un poco.

El director, dijo que actualmente faltan muchas cosas que atender, como el mobiliario, en las cuestiones técnicas algunos micrófonos, la unidad móvil, la consola que tiene más de 20 años, y que además se requiere otra, porque en alguna emergencia no se puede dejar de transmitir.

"Los noticieros son un servicio para la gente, lo que es muy importante es que no sea una estación de propaganda del municipio, y esa es una indicación muy importante que me hizo el alcalde Zermeño, me manifestó que no quería una estación panista, si no un espacio para la cultura y la gente, por eso queremos estar cerca de la gente, recogiendo sus inquietudes a través de la unidad móvil".

Retos como tener un buen Internet y un equipo de video, les permitirá, según sus planes, realizar transmisiones en vivo, y trabajar más en redes sociales e interactuar con el público.

Para este año, aunque no sabe cuál con exactitud, tendrán un presupuesto destinado acorregir algunas de las carencias que tiene Radio Torreón. Sobre su equipo de trabajo, el funcionario manifestó estar integrado por gente con experiencia y muy preparada.

"Yo tengo más de 20 años en la realización, locución, producción y comercialización de radio y televisión, además de radio deportiva. Tengo gente que sabe mucho de producción, vestido de programas, y cómo hacer radio. Tenemos colaboradores muy importantes y en ellos nos estaremos apoyando también", aclaró.

También trabajan en la nueva imagen de la estación, y para su lanzamiento esperan dar a conocer los nuevos programas, diseño, y los cambios. La estación cuenta con 18 empleados, de ellos cinco son operadores, otros administrativos y operativos. El consejo de la estación seguirá funcionando y al frente seguirá Silvia Landeros, de Peñoles, como presidenta.

La vocación de la 96.3

Para la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, la estación municipal es definida como: "Radio Torreón 96.3 FM es un órgano gubernamental municipal fundado en el año 1991 y su principal objetivo es producir en su barra programas de alto contenido cultural y educativo que se vea orientado a mejorar la comunicación e información de la comunidad lagunera a través de las redes sociales la radio incluyendo la web misma".

El permiso de transmisión con el que cuenta la estación especifica la necesidad de producir, programar y transmitir contenidos radiofónicos que estimulen el conocimiento, la compresión y el análisis para consolidar una comunicación pública incluyente, participativa y plural.

Vocación. Radio Torreón tendrá la misión de recuperar su vocación cultural y educativa, ahora, bajo la dirección de Eduardo Teele, periodista deportivo de La Laguna, quien trabaja en un proyecto para mejorar además la infraestructura de la estación.

