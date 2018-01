Hospital General, sin servicio de mastografía

EL SIGLO DE TORREÓN

Derivado de una sobrecarga eléctrica, desde mediados del mes de diciembre del año pasado no funciona el mastógrafo en el Hospital General de Torreón. Además, cuando las usuarias llegan a solicitar informes sobre las mastografías al área de Imagenología, se les explica que terminó el contrato del personal que atiende en ese departamento y que "de favor, le pedimos que regrese a sacar cita hasta la primera semana de marzo".

Pero ¿por qué?, se le preguntó a la persona que recibe a los pacientes. "Porque a los que hacen las mastografías les quitaron el contrato y hasta esa fecha se los acomodan", respondió.

Jaime Ortega Rodríguez, director del nosocomio, reconoció la falla en el mastógrafo, pero negó que las mujeres tengan que volver hasta dentro de dos meses para someterse a una mastografía.

"Sí, sí tiene razón la gente, tenemos problemas con el mastógrafo, pero ya lo vamos a solucionar. Tenemos personal de nosotros que sigue trabajando en mastógrafo, una vez que ya esté restaurado no habrá ningún problema, no se retrasa la toma de muestras... si al personal de Saltillo se le termina el contrato, entra el de nosotros, no se va a dejar de atender a la gente", expuso.

"Fue a mitad de diciembre, se dañaron algunos reguladores, una línea de corriente de esa área, se hizo el diagnóstico, se hizo la minuta y se envió a Saltillo... con autorización de Saltillo le vamos a entrar nosotros, tenemos a una persona para que arregle la línea y poder alimentar el mastógrafo, una vez alimentado, veremos el daño que pueda tener y tendría que venir gente de Monterrey, para lo de la garantía", explicó.

Ortega Rodríguez, mencionó que en esta semana se procederá a iniciar con la reparación del mastógrafo, por lo que se espera que sea en este mismo mes de enero que quede listo para poder iniciar con las atenciones a las usuarias.

Cabe mencionar, que en el Hospital General de Torreón diariamente se realizan 15 mastografías a mujeres que oscilan entre los 40 y 69 años de edad. El mastógrafo es el aparato médico que detecta, por medio de rayos X, el cáncer de mama.

Envían diagnóstico a Ss

Se envió un diagnóstico situacional del Hospital General de Torreón a la Secretaría de Salud (Ss) de Coahuila que ahora encabeza el lagunero Roberto Bernal Gómez.

"¿Qué pasa con el nuevo secretario?, ya tomó posesión, nosotros ya mandamos la requisiciones, mandamos las necesidades, nuestro diagnóstico situacional, solamente estamos en espera", dijo Jaime Ortega Rodríguez, director del nosocomio.

Y mientras la Ss responde y debido a que el abasto oscila en el 40 por ciento, se continúan entregando listas de insumos y medicamentos a los usuarios para que realicen la compra de los mismos; además de que la dirección del hospital sigue haciendo compras directas con proveedores locales. "Seguimos haciendo compras directas y los pacientes siguen comprando, ya no son listas completas, ya tenemos algo de material y medicamentos. Desafortunadamente no se ha quitado eso de las listas porque no tenemos un surtimiento mayor", comentó.

Atención. En esta área del Hospital General de Torreón es donde se informa a las usuarias sobre la descompostura del mastógrafo.

