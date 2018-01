'Fire and Fury', fue el más vendido

WASHINGTON, EU

"Fire and Fury" de Michael Wolff fue el libro más vendido de la semana pasada y probablemente sus cifras aumenten mucho más. "Fire and Fury" vendió 29,000 ejemplares, dijo NPD BookScan a AP la editorial Henry Holt and Co., que ha tenido que incrementar su tirada inicial de 150,000 ejemplares a más de un millón.







