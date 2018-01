Congreso de oposición va contra empresas 'fantasma'

SALTILLO, COAH.-

LLAMARÁN AL AUDITOR ARMANDO PLATAS PARA QUE EXPLIQUE LAS IRREGULARIDADES

El diputado panista, Gerardo Aguado, indicó que llamarán al auditor del Estado, Armando Plata, para que explique a detalle las irregularidades por 410 millones de pesos que se encontraron en empresas proveedoras de Coahuila en la pasada administración.

El diputado indicó que el informe presentado el pasado 28 de diciembre es insuficiente y no explica qué tipo de irregularidades se detectaron.

“Es increíble que no haya un solo culpable. Él (Armando Plata) es un culpable directo en este tema. Vamos a llamarlo a cuentas, ya no se puede esconder como en la pasada legislatura”, indicó el legislador panista.

“Tenemos el compromiso moral con todos los coahuilenses de llamarlo a cuentas. Y no lo vamos a soltar hasta que nos dé información. No es lo mismo cuatro diputados del PAN que solos daban la batalla, a ser nueve más tres de UDC. Y no vamos a permitir que no haya un solo culpable”, comentó el legislador.

Asimismo indicó que no existe comprobación física de que el recurso lo hayan aplicado en la pasada administración.

Fue el pasado 28 de diciembre que la Auditoria Superior del Estado publicó un informe sobre los resultados de la revisión de compras a empresas proveedoras de la pasada administración. En el documento indicó que no cuenta con elementos para dar una opinión favorable acerca del uso de 410 millones de pesos. Sin embargo no explica a detalle en qué consisten las irregularidades.

Este tema fue dado a conocer por el diario Reforma en 2016, al informar que se contaba con proveedores “fantasmas” en la administración estatal.

Ante esta situación, el exlegislador panista Jesús de León anunció que interpondrá una denuncia. Aunado a ello, los legisladores panistas lo llamarán a rendir cuentas.

En la pasada administración, la bancada panista pidió la comparecencia del auditor, sin embargo no acudió.

Ahora, con un Congreso en el cual Acción Nacional y UDC forman un bloque opositor con 12 de los 25 diputados que cuenta la legislatura, se buscará llamar a Plata para que rinda cuentas.

Cabe mencionar que esta es la primera ocasión en que el Congreso Local no cuenta con una marcada tendencia del PRI.

El Congreso de Coahuila está conformado por 25 diputados; de ellos diez son del PRI, nueve del PAN, tres de UDC, dos de Morena y uno del PRD.





