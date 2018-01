Pide AMLO a Meade aclarar desvíos al PRI

CHIHUAHUA, CHIH

El precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, debe aclarar su participación en el desvío de recursos federales a la campaña del tricolor en Chihuahua a través de la Secretaría de Hacienda, demandó Andrés Manuel López Obrador.

El tabasqueño, quien también busca la Presidencia pero por la coalición Morena-PT-PES, recordó que Meade fue titular de la Secretaría de Hacienda después de Luis Videgaray, quien estaba al mando cuando se gestó la triangulación de recursos.

"Ese asunto de la corrupción en Chihuahua, de Hacienda, donde está involucrado Meade, sería bueno que lo aclarara, que diga por qué mandó la cuenta pública de 2016 con un fraude que él sabía que se había cometido, porque habían entregado de Hacienda ese dinero al PRI nacional", demandó López Obrador.

Después de una asamblea informativa en Actopan, Veracruz, el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia rechazó contestar a señalamientos de Meade.

"No voy a polemizar con él, porque él quiere pleito y yo no me voy a enganchar, porque él lo que tiene que hacer es su trabajo, recorrer el País y aclarar ciertas cosas, por ejemplo ahora está muy nervioso porque está muy involucrado en el dinero que entregó Hacienda al PRI en el 2016 y Meade sirvió de tapadera", reiteró.

Hoy, José Antonio Meade criticó a López Obrador por tardarse 10 años en terminar su carrera académica y lo acusó de hacer turismo político por el País. En tanto, López Obrador ironizó sobre la propuesta de seguridad que planteó a inicios de año el precandidato del PRI.





Señala. Andrés Manuel López Obrador recordó que José Antonio Meade fue titular de Hacienda después de Luis Videgaray. (AGENCIA REFORMA)

