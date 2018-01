Califica EPN queja como acto partidario

TALA, JALISCO

El Presidente Enrique Peña Nieto consideró como un "acto político y de signo partidario" el pronunciamiento del Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sobre la suspensión de recursos al Estado a consecuencia de sus investigaciones anticorrupción.

"Lo que hoy recogí fue una conferencia de prensa que más parecía un acto político y auténticamente cargado de signo partidario.

"Ante ello, ante quien hace un acto partidario, el Presidente de la República se conducirá con su vocación democrática, con absoluta imparcialidad y apegado estrictamente al Derecho", respondió Peña consultado la tarde de ayer.

El Jefe del Ejecutivo dijo que si alguien aduce tener derechos adquiridos frente a apoyos federales que hubiese recibido, que acuda ante las instancias que correspondan para hacer valer ese derecho.

"A esta entidad federativa, a Chihuahua, como a todas las entidades federativas del País, en la medida de las posibilidades, del alcance, todas han recibido el apoyo y el respaldo del Gobierno de la República.

"El Presidente de la República no reconoce ni acusa recibo de diferencia alguna, yo no advierto ninguna diferencia, no la hay de parte del Gobierno. El Gobierno de la República se ha conducido con una vocación y sentido democrático, de apoyar y coordinarse con todos los gobiernos", planteó.

El Presidente destacó que la Secretaría de Hacienda aclaró que la cancelación de los fondos obedece a un asunto de orden técnico. "Siempre hemos actuado con profunda convicción democrática", recalcó.

El Presidente destacó que hoy, como en ningún otro momento de la historia del País, se ha sometido a proceso judicial a los funcionarios del más alto nivel que han sido señalados y acusados con sustento.





Justifica. Peña destacó que Hacienda aclaró que la cancelación de los fondos obedece a un asunto de orden técnico. (NOTIMEX)

